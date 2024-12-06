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Новости русской службы Би-би-си

Тысячи людей покидают сирийский город Хомс из-за наступления повстанцев

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Боевики
Боевики. Фото: Kasim Rammah/Anadolu via Getty Images

Десятки тысяч людей бегут из третьего по величине города Сирии — Хомса, напуганные сообщениями о приближении повстанцев.

Объединенный оперативный центр повстанцев сообщает, что его бойцы прошли через два города на пути к Хомсу — Растан и Телль-Бису — и сейчас находятся на расстоянии около пяти километров от города.

В четверг отряды антиасадовской коалиции вошли в город Хама. На прошлой неделе повстанцы, ключевую роль среди которых играют исламисты, заняли Алеппо — это произошло впервые с 2016 года.

Хомс — стратегически важный город, связывающий Дамаск со территориями на средиземноморском побережье, где живут преимущественно алавиты. Это религиозное меньшинство всегда считалось политическим оплотом семьи Асада.

Напуганные представители алавитского меньшинства в спешке покидают Хомс: на видеозаписях видно, что дороги города забиты машинами.

Би-би-си не удалось проверить сообщения о продвижении повстанцев к Хомсу, однако Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, подтверждает эти данные.

Ранее SOHR сообщил, что российские военные самолеты разбомбили мост в Растане, чтобы попытаться замедлить продвижение повстанцев.

Кроме того, по данным SOHR, в пятницу сирийские правительственные войска стали покидать Хомс из-за информации о продвижении повстанцев, однако министерство обороны страны это отрицает.

Посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть республику коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи с обострением обстановки, пишет ТАСС.

Иордания закрыла свой единственный пассажирский и коммерческий пограничный переход на границе с Сирией, сообщило в пятницу министерство внутренних дел страны.

Повстанческие формирования начали крупнейшее за последние годы наступление на правительство Сирии.

Они продвигаются на юг, и Хомс станет следующей остановкой на пути к столице Сирии, Дамаску.

Это наступление стало самым стремительным продвижением повстанческих сил с начала гражданской войны в Сирии 13 лет назад и продемонстрировало слабость вооруженных сил страны.

Крах проправительственных сил на севере Сирии в последнюю неделю подчеркивает проблемы, с которыми с тех пор столкнулся альянс Сирии, России и Ирана. Россия с февраля 2022 года сосредоточилась на войне в Украине, а ливанская «Хезболла», игравшая не последнюю роль в сирийском конфликте, понесла тяжелые потери в своей собственной войне с Израилем.

Анализ Би-би-си: Удивительное наступление повстанцев в Сирии продолжается

Застывшая на долгие годы линия фронта в Сирии быстро меняется, благодаря прорыву повстанцев-исламистов из группировки, известной как «Хайят Тахрир аш-Шам»*, пишет корреспондент Би-би-си по Ближнему Востоку Хьюго Бачега.

Это организация когда-то была ответвлением «Аль-Каиды»*, но сейчас утверждает, что перешла от джихадистских идей к национальному сопротивлению.

В интервью CNN их лидер Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что цель «Хайят Тахрир аш-Шам» — свергнуть правительство Асада и вернуть сирийских беженцев домой.

В прошлом президент Башар Асад в значительной степени полагался на своих союзников — Россию и Иран.

Мы до сих пор не знаем, смогут ли они спасти его от наступления, угрожающего выживанию его режима.

* Упомянутые организации признаны в России террористическими и запрещены

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197335-tysyachi-lyudey-pokidayut-siriyskiy-gorod-homs-iz-za-nastupleniya-povstancev/

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