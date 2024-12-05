"Принцесса Дури": в Казахстан из Кыргызстана поставляли наркотики через интернет-магазин

В Кыргызстане задержали предполагаемых участников наркогруппировки, работавших в магазине "Принцесса Дури", передает NUR.KZ со ссылкой на ГКНБ КР. Наркотики поставлялись и в Казахстан.

В Instagram-аккаунте ГКНБ Кыргызстана сообщили о пресечении деятельности международной наркогруппировки, занимавшейся транспортировкой и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере.

"Установлена и пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере по маршруту Россия-Казахстан-Кыргызстан.

На территории Бишкека и Чуйской области были задержаны 9 граждан Кыргызстана, которые осуществляли свои преступные деяния через интернет-магазин "Принцесса Дури". В ходе досмотра были обнаружены и изъяты синтетические наркотики мефедрон, клефедрон и "соль" общим весом 8 кг 700 г на сумму 52 млн 200 тыс. сомов", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по данному факту были задержаны граждане Кыргызстана, которых подозревают в том, что они занимались взысканием долгов за наркотические вещества и наказанием с применением физической силы "за недобросовестное исполнение указаний организаторов данного наркоканала".

"В рамках досудебного производства все задержанные были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР и СИЗО-1 Бишкека по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников указанного наркоканала.

ГКНБ КР ведется полномасштабная работа, в том числе через партнерские каналы сотрудничество с другими странами в рамках единого плана по истреблению наркотических и психотропных веществ, а также закрытия наркоканала "Принцесса Дури" из Кыргызской Республики", - сообщили в ГКНБ.

По данным органа, за распространение наркотических веществ в стране предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

На сайте Верховного суда Кыргызстана указано, что незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов группой лиц по предварительному сговору, наказывается в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Эти преступления относятся к категории особо тяжких преступлений, поэтому осужденным за вышеуказанные преступления, пробационный надзор и закон об амнистии не применяются.

В Казахстане же, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

В ноябре текущего года сообщалось, что в Астане и Алматы задержали предполагаемых участников ОПГ, которых подозревают в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков. По версии полиции, подозреваемые длительное время занимались сбытом психотропных веществ.

Также в Жамбылской области ликвидировали предполагаемые преступные группировки, участников которых подозревают в перевозке и сбыте наркотиков.

В сентябре в одной из гостиниц Астаны полиция задержала троих человек, которые занимались расфасовкой наркотика для дальнейшей продажи.