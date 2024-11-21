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Задержание 14 предполагаемых участников ОПГ показали в МВД (видео)

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Задержание ОПГ и нарколабораторий
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: Polisia.kz

В Астане и Алматы задержали предполагаемых участников ОПГ, которых подозревает в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

В МВД сообщили о задержании организованной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов Республики Казахстан. Сообщается, что в Астане и Алматы задержаны 14 предполагаемых участников ОПГ.

"Установлено, что указанные лица длительное время занимались сбытом психотропных веществ, а также осуществляли доставку прекурсоров и лабораторного оборудования, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков, в том числе занимались поиском и подготовкой объектов для строительства новых нарколабораторий.

В ходе задержания пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъято 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP". Досудебное расследование продолжается", - рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Напомним, в прошлом месяце в Акмолинской области была осуждена транснациональная преступная группа, которая организовала нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау.

До этого также рассмотрели дело в отношении членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков в ряде городов Казахстана. Преступная группа состояла из 8 человек, которые выполняли роли координаторов, кураторов, кассиров, курьеров, кладовщиков и закладчиков. По приговору суда они получили от 3 до 16 лет лишения свободы.

Также МВД совместно с КНБ была пресечена деятельность представителей 4 особо опасных ОПГ в Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190494-zaderzhanie-14-predpolagaemyh-uchastnikov-opg-pokazali-v-mvd-video/

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