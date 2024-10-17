КНБ задержал трех казахстанцев

В Жамбылской области ликвидировали предполагаемые преступные группировки, участников которых подозревают в перевозке и сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в сентябре этого года ДКНБ по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресечена деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах.

"Так, в Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана", - пояснили в КНБ.

Задержание в Жамбылской области. Фото: gov.kz

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса РК.

Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Обнаруженные наркотики. Фото: gov.kz

Ранее в Жамбылской области пресекли попытку перевезти крупную партию наркотиков в Алматы. На территории региона задержали подозреваемых в их изготовлении и хранении, а также изъяли более 30 кг каннабиса и марихуаны.

Также в Жамбылской области двух мужчин задержали в зоне произрастания дикорастущей конопли. Их подозревают в ее сборе. Там же обнаружили заготовленную крупную партию наркотиков.