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КНБ задержал трех казахстанцев

Опубликовано:

Ликвидация наркогруппировок
Задержание. Фото: gov.kz

В Жамбылской области ликвидировали предполагаемые преступные группировки, участников которых подозревают в перевозке и сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в сентябре этого года ДКНБ по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресечена деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах.

"Так, в Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана", - пояснили в КНБ.

Мужчину задержали в Жамбылской области
Задержание в Жамбылской области. Фото: gov.kz

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса РК.

Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Мешок с наркотиками
Обнаруженные наркотики. Фото: gov.kz

Ранее в Жамбылской области пресекли попытку перевезти крупную партию наркотиков в Алматы. На территории региона задержали подозреваемых в их изготовлении и хранении, а также изъяли более 30 кг каннабиса и марихуаны.

Также в Жамбылской области двух мужчин задержали в зоне произрастания дикорастущей конопли. Их подозревают в ее сборе. Там же обнаружили заготовленную крупную партию наркотиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175339-knb-zaderzhal-treh-kazahstancev/

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