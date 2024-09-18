В гостинице Астаны фасовали наркотики на продажу, заявили в МВД

В одной из гостиниц Астаны полиция задержала троих человек, которые занимались расфасовкой наркотика для дальнейшей продажи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале Polisia.kz, задержание провели сотрудники УБОП.

"Установлено, что молодые люди занимались расфасовкой и продажей "синтетики" через онлайн-магазин, фиксируя отчет о проделанной работе в журнале.

При личном досмотре и обыске помещения изъято 358 свертков наркотического вещества. Согласно заключению проведенной экспертизы, данное вещество является мефедроном, общий вес которого составил около 500 гр", - информирует ведомство.

По факту сбыта возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Напомним, в начале августа в КНБ Казахстана сообщили о ликвидации деятельности 3 крупных нарколабораторий. Были взяты под стражу 8 граждан Казахстана, изъято наркотиков на стоимость более 2 млрд тенге.

Ранее Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте было обнаружено 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге.

До этого в частном секторе Алматы была ликвидирована нарколаборатория. По подозрению в ее организации задержан 22-летний мужчина. Было изъято 4,1 кг мефедрона.

Также сообщалось, что крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы. В арендованном частном доме в Алматы с поличным был задержан 26-летний казахстанец.