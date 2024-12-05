Трамп выдвинул еще одного миллиардера на пост главы NASA

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы космического агентства NASA бизнесмена Джареда Айзекмана, который дважды бывал в космосе.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social. В своем посте он назвал Айзекмана опытным бизнес-лидером, филантропом, летчиком и астронавтом.

"Джаред будет руководить миссией NASA по открытию и вдохновению, прокладывая путь для новаторских достижений в космической науке, технологиях и исследованиях. За последние 25 лет, будучи основателем и генеральным директором Shift4, Джаред продемонстрировал исключительные лидерские качества, построив новаторскую глобальную финансово-технологическую компанию.

Он также был соучредителем и занимал пост генерального директора Draken International, оборонной аэрокосмической компании, более десяти лет поддерживая Министерство обороны США и наших союзников.

Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и преданность расширению границ исследований, раскрытию тайн Вселенной и продвижению новой космической экономики делают его идеально подходящим кандидатом на роль лидера NASA в новой эре", – написал Трамп.

Айзекман уже отреагировал на предложение, оставив пост в соцсети Х. Он заявил, что для него подобное доверие – честь.

"Во время моей последней миссии в космосе мы с моей командой проделали путь от Земли дальше, чем кто-либо за последние полвека. Я могу с уверенностью сказать, что вторая космическая эра только началась. Космос таит в себе непревзойденный потенциал для прорывов в производстве, биотехнологиях, горнодобывающей промышленности и, возможно, даже путей к новым источникам энергии.

Процветающая космическая экономика неизбежна, она создаст возможности для бесчисленного множества людей жить и работать в космосе. В NASA мы будем страстно стремиться к этим возможностям и возвестим о наступлении эпохи, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией", – написал Айзекман.

По данным РБК, Айзекману 41 год. Его состояние оценивается в 1,8 млрддолларов.

В 1999 году, когда ему было 16 лет, Айзекман основал и возглавил компанию по обработке платежей Shift4 Payments. Сначала он вел бизнес в подвале дома своих родителей в Нью-Джерси, бросив школу и продавая терминалы для кредитных карт.

Сейчас Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети ресторанов и отелей в США – более 260 млрд долларов в год.

Авиацией бизнесмен занимался в качестве хобби, он научился управлять самолетом и в 2009 году совершил перелет вокруг света на легком реактивном самолете за 61 час и 51 минуту, побив предыдущий рекорд, который равнялся примерно 82 часам.

Айзекман дважды бывал в космосе. В 2021 году он возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос на чартерном рейсе SpaceX, а в сентябре 2024-го он был командиром миссии Polaris Dawn, в которой экипаж гражданских астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос. Айзекман ненадолго высунулся из люка для тестирования новых скафандров SpaceX.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп назначил в свою администрацию двух своих сватов – Массада Буллоса и Чарльза Кушнера.

А до этого избранные президент США назвал имя нового главы ФБР — пост займет Кэш Патель. Русская служба BBC подробно рассказала, чем он известен.

Добавим, что в должность Дональд Трамп вступит в конце января.