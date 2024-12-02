Китай пригрозил США ответными мерами за поставки оружия Тайваню

Власти Китая пригрозили ответными мерами на то, что США выдали разрешение на продажу вооружения Тайваню, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

В конце прошлой недели стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайбэю очередной партии вооружения в общей сложности на 385 млн долларов.

По данным издания, речь идет о поставке запчастей для истребителей F-16, радиолокационных систем, а также модернизированного оборудования мобильной связи.

В ответ на это МИД КНР объявил, что примет "мощные меры противодействия", с тем чтобы "твердо защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность".

Пекин призвал Вашингтон немедленно прекратить поставки оружия Тайваню, который Китай считает своей мятежной провинцией.

Издание пишет, что негодование Китая вызвал также высокий прием, который был оказан президенту Тайваня Уильяму Лаю (Лай Циндэ) в американском штате Гавайи в рамках его поездки по Тихоокеанскому региону.

Пекин осудил США за это "самым решительным образом" и выразил Вашингтону "серьезный протест", заявил МИД КНР. Ведомство указало, что Китай будет "внимательно следить за развитием событий и примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".

РБК уточняет, что у США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому Вашингтон может поставлять острову оружие для его защиты. При этом американские власти официально придерживаются политики "одного Китая".

Напомним, в начале года на Тайване состоялись президентские выборы. Еще до оглашения итогов оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших выборах. Победу в президентской гонке одержал Лай Циндэ.

Позже министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом предостерегли лидеров других стран от поздравлений в адрес Лая Циндэ.

Прошедшие выборы комментировал казахстанский МИД, заявив о твердой поддержке принципа "одного Китая".

По данным Русской службы Би-би-си, через несколько дней после вступления в должность нового президента Тайваня Лай Циндэ Пекин начал самые масштабные за год военные маневры в окрестностях острова.