"Тайвань, вперед": Уильям Лай, противник сближения с Китаем, побеждает на выборах президента. Его соперники признали поражение

Оппозиция Тайваня признала поражение на прошедших в субботу президентских выборах. Подсчет голосов еще продолжается, но отрыв фаворита гонки, кандидата от правящей партии Уильяма Лая уже недосягаемо велик.

Сотни сторонников Уильяма Лая уже давно собрались в штаб-квартире Демократической прогрессивной партии и начали праздновать победу.

Лай выступил перед сторонниками с победной речью.

«Спасибо тебе, народ Тайваня. Мы сотворили историю. Мир продолжит наблюдать за нами», — сказал он.

Завершил свою речь новый президент словами: «Тайвань, вперед».

Кандидат от правящей партии 64-летний Уильям Лай (иначе Лай Циндэ), который представляет правящую Демократическую прогрессивную партию, был фаворитом с самого начала. Власти материкового Китая называют его сепаратистом.

Он выступает за сокращение экономической зависимости острова от Пекина и сближение с США.

Его главный оппонент – кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи, напротив, сторонник сближения с материковым Китаем.

По данным подсчета 98% бюллетеней, Лай набирает 40,2% голосов.

Победа Уильяма Лая - это ожидаемый результат, хотя различные предвыборные опросы прогнозировали более плотную гонку.

Также впервые в истории политики Тайваня вызов двум главным партиям бросил кандидат от третьей – очень популярной среди молодежи. Он показывает лучший результат, чем ожидалось, но не составляет серьезную конкуренцию.

Люди начали занимать очереди у избирательных участков еще до их открытия. Отмечалась очень высокая явка.

Официальные итоги будут подведены через несколько дней.

Уильям Лай вступит в должность только в мае, когда закончится каденция нынешнего президента Цай Инвэнь, в чьей администрации Лай занимает пост вице-президента.

Параллельно с президентскими выборами на Тайване также прошли выборы в парламент. На них, по предварительным данным местной прессы, ни одна из партий получить абсолютное большинство мандатов не смогла.

Остров в кольце

За выборами на Тайване наблюдает весь мир, так как Пекин грозит острову войной в случае, если по их итогам тайваньцы захотят объявить о формальной независимости от Китая.

Накануне выборов китайские вооруженные силы значительно повысили активность вокруг Тайваня.

Тайваньское Министерство обороны заявляет, что в воздухе вокруг острова курсируют восемь китайских военных самолетов, один из которых нарушил воздушное пространство с юго-западной стороны в шесть утра по местному времени – незадолго до открытия избирательных участков.

Также в субботнем заявлении Минобороны Тайваня говорится, что шесть китайских военных кораблей взяли остров в кольцо.

«Вооруженные силы [Тайваня] следят за ситуацией. Боевым воздушным патрулям, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам поручено реагировать на враждебные действия в случае необходимости», — заявило военное ведомство Тайваня.

Ранее США не раз заявляли, что вмешаются в ситуацию в регионе в случае военной агрессии со стороны Пекина.

Баланс между свободой и миром

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань называет себя независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

Независимость Тайваня также признается рядом государств.

При этом и КНР, и Тайвань официально считают себя одним большим Китаем.

Тайвань допускает объединение с материковым Китаем, но не под началом китайской Компартии, а на условиях сохранения статус-кво — формально вместе, фактически врозь.

Согласно опросам, более 90% тайваньцев не желает немедленного объединения. Но и объявления независимости большинство на Тайване тоже не хочет, так как этот шаг неизбежно повлечет за собой войну с Китаем.

В субботу многие на избирательных участках говорили в комментариях западной прессе, что пришли голосовать за свободу для себя и своих детей.

При этом, по словам тайваньских социологов, в преддверии этих выборов население острова больше волновали экономические проблемы (экономический рост в стране в последний год сильно замедлился), чем отношения с Китаем.

Тайвань и китайская цензура

За выборами в Тайване следит не только официальный Пекин, но и рядовые китайцы.

Хэштег «Выборы в Тайване» лидировал утром в субботу в трендах китайской соцсети Weibo.

Однако китайская интернет-цензура сработала быстро и удалила хэштег, после чего посты о выборах практически исчезли из поиска.

При этом комментировать старые сообщения все еще можно.

Многие комментаторы придерживаются линии китайских властей и выступают против возможной независимости Тайваня.

«Родина должна быть единой и будет единой», - написал один из пользователей, получивший более 700 лайков под своим постом.

Но есть и другие мнения.

«Почему у нас нет выборов, я тоже хочу голосовать», — спрашивает один из пользователей.

«Почему у нас тут на материке нет такой модели. Я никогда не видел ни одного избирательного участка и только из новостей узнаю, кого у нас назначили чиновниками, а я даже не знаю, кто они», — говорится в другом посте, получившем большой охват в соцсети.

Что означает победа Уильяма Лая для дальнейших отношений Китая и Тайваня

Селия Хаттон, редактор отдела Би-би-си по делам Азиатско-Тихоокеанского региона

Вице-президент и кандидат от Демократической партии Уильям Лай станет следующим президентом Тайваня.

В течение последних восьми лет Пекин резко критиковал нынешнего лидера Тайваня Цай Иньвэнь, но есть опасения, что Лай раздвинет границы напряженных отношений с Пекином даже дальше, чем это сделала Цай.

Его сторонники утверждают обратное: реальную опасность, по их словам, представляла бы собой победа Китайской национальной партии, известной также как Гоминьдан. Ее кандидат Хоу Юи был главным оппонентом Лая на прошедших выборах.

По их мнению, при КНП коммунистические лидеры Китая не согласились бы просто на более теплые отношения с Тайванем и подталкивали бы остров к объединению.

Тайвань занимает очень важное место в мире по нескольким причинам: немногие другие молодые демократии демонстрируют столь же твердую приверженность свободным и справедливым выборам.

Кроме того, если тайваньская промышленность полупроводников окажется под угрозой или будет остановлена, многие производители компьютеров, телефонов, автомобилей и медицинского оборудования лишатся необходимых кремниевых чипов.

Тайвань также является одним из главных камней преткновения в американо-китайских отношениях.

Вот почему многие ждали результатов этих выборов, затаив дыхание: ставки очень высоки.