Премьер Израиля пригрозил Ливану полноценной войной за нарушение соглашения о мире
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае нарушения соглашения о прекращении огня в Ливане Израиль будет готов к полноценной войне, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Соответствующее заявление Нетаньяху сделал в интервью телеканалу News 14.
"Мы будем готовиться к ожесточенной войне в случае нарушения (соглашения о перемирии - прим. ред.)", — сказал он.
По его словам, соглашение с Ливаном было подписано сейчас потому, что израильская сторона "достигла именно того, чего хотела".
Напомним, Израиль начал проведение "упреждающей наступательной операции" в Ливане в конце сентября. Ее целью была названа инфраструктура шиитской группировки "Хезболла".
Режим прекращения огня в Ливане вступил в силу в ночь на 27 ноября. О перемирии "Хезболлой" вечером 26 ноября объявили израильский премьер и президент США Джо Байден.
Как объяснил американский президент, ливанская группировка в течение 60 дней должна покинуть приграничные районы, где развернуты формирования военнослужащих ливанской армии, одновременно с этим израильские войска будут выведены из Ливана.
А вчера Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии с "Хезболлой". По данным ливанской армии, Израиль нанес удары по территории страны "с использованием различных видов оружия".
В ЦАХАЛ сообщили об авиаударах по югу Ливана из-за "подозрительной активности" "Хезболлы". Как позднее предупредил начальник Генштаба Герци Халеви, ЦАХАЛ будет отвечать огнем на любые нарушения перемирия.
Отметим, ранее Русская служба BBC писала, что ливанское прекращение огня — хрупкое, и специально задумано так, чтобы выиграть время. Когда истекут 60 дней, в течение которых оно должно вступить в силу, Дональд Трамп вернется в Овальный кабинет. Избранный президент США дал понять, что хочет прекращения огня в Ливане, но его точные сроки пока неизвестны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194032-premer-izrailya-prigrozil-livanu-polnocennoy-voynoy-za-narushenie-soglasheniya-o-mire/