Прекращение огня в Ливане: передышка, но не решение для Ближнего Востока

Для большинства жителей Ливана ожидание прекращения огня было слишком долгим. Ведущий ливанский аналитик на конференции по Ближнему Востоку сказала мне, что не могла спать в ожидании начала перемирия.

Это перевод материала Джереми Боуэна, оригинал которого можно прочитать на сайте BBC News.

«Это было похоже на ночь перед Рождеством, ты как ребенок. Я не могла дождаться, когда это произойдет».

Можно понять, почему наступило облегчение. Более 3500 граждан Ливана было убито в результате израильских ударов. Перемещенные лица до рассвета загружали машины, чтобы попытаться вернуться в то, что осталось от их домов.

Более миллиона из них были вынуждены бежать из-за боевых действий Израиля. Тысячи были ранены, дома других десятков тысяч были разрушены.

В Израиле некоторые считают, что они упустили шанс нанести еще больший урон «Хезболле».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с главами северных муниципалитетов Израиля, которые превратились в города-призраки, а около 60 тысяч их жителей городов были эвакуированы на юг.

Израильский новостной портал Ynet сообщил, что встреча была гневной и переросла в перепалку, поскольку некоторые местные чиновники были разочарованы тем, что Израиль снимает давление со своих врагов в Ливане и не предлагает немедленного плана по возвращению мирных жителей в свои дома.

В газетной колонке мэр города Кирьят-Шмона неподалеку от границы выразил сомнения в том, что прекращение огня будет соблюдаться, и потребовал, чтобы Израиль создал буферную зону на юге Ливана. В опросе, проведенном по заказу израильского 12-го канала, число сторонников и противников прекращения огня разделилось примерно пополам.

Еще в конце сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке казалось, что сделка близка. Дипломаты из США и Великобритании были убеждены, что прекращение огня, похожее на то, которое сейчас вступило в силу, вот-вот произойдет.

Все стороны войны сигнализировали о своей готовности принять прекращение огня, основанное на положениях резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая была принята для окончания войны в Ливане в 2006 году: «Хезболла» должна была отступить от границы, чтобы ее заменили миротворцы ООН и ливанские вооруженные силы. По мере их продвижения израильские войска будут постепенно отходить.

Но премьер-министр Нетаньяху вышел на трибуну ООН, чтобы произнести пламенную речь, в которой отказался сделать паузу в наступлении Израиля.

После возвращения в нью-йоркский отель официальный фотограф Нетаньяху запечатлел момент, когда тот отдал приказ об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и большинства высшего командования группировки. Офис Нетаньяху опубликовал фотографии — это стало еще одним просчитанным ударом по американской дипломатии.

Убийство Насраллы обернулось значительной эскалацией и стало ударом по «Хезболле». За прошедшие недели израильские военные нанесли огромный ущерб военной организации «Хезболлы». Она по-прежнему могла запускать ракеты через границу, а ее бойцы продолжали вступать в бой с израильскими силами. Но прежней угрозы для Израиля «Хезболла» уже не представляет.

«Пополнить запасы»

Военный успех — один из нескольких факторов, которые убедили Биньямина Нетаньяху, что сейчас самое время остановиться.

Задачи Израиля в Ливане более ограничены, чем в секторе Газа и на остальных оккупированных палестинских территориях. Он хочет оттеснить «Хезболлу» от северной границы и позволить гражданскому населению вернуться в приграничные районы.

Ливан. Фото: Stringer/picture alliance via Getty Images

В записанном заявлении, объявляя о своем решении, Нетаньяху перечислил причины, по которым пришло время прекратить огонь. Израиль, по его словам, заставил землю в Бейруте содрогнуться, и теперь появилась возможность «дать нашим силам передышку и пополнить запасы».

Израиль также разорвал связь между Газой и Ливаном. После того как покойный Хасан Насралла отдал приказ об атаках на север Израиля на следующий день после нападения ХАМАС 7 октября прошлого года, он заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока в Газе не будет прекращен огонь.

Теперь, сказал Нетаньяху, ХАМАС в Газе будет находиться под еще большим давлением. Палестинцы опасаются новой эскалации со стороны Израиля в Газе.

Была еще одна причина: сосредоточиться на том, что Нетаньяху назвал иранской угрозой. Нанесение ущерба «Хезболле» означает нанесение ущерба Ирану. Группировка была создана иранцами, чтобы поддерживать угрозу прямо на границе Израиля, и стала ключевым элементом иранской «оси сопротивления».

Почему Иран хотел прекращения огня?

Как и выжившие лидеры «Хезболлы», их покровители в Иране также хотели прекращения огня. «Хезболле» нужна пауза, чтобы зализать раны. Ирану нужно остановить геостратегическое кровотечение. Его «ось сопротивления» больше не является сдерживающим фактором. Ракетный удар Ирана по Израилю после убийства Насраллы не восполнил ущерб.

Два человека, которые теперь мертвы, создали «Хезболлу», чтобы сдерживать Израиль не только от нападения на Ливан, но и на Иран. Первым был Касем Сулеймани, глава сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, который был убит ударом американского беспилотника в аэропорту Багдада в январе 2020 года. Приказ был отдан Дональдом Трампом в его последние дни в Белом доме в конце его первого срока. Вторым был Хасан Насралла, убитый в результате мощного израильского авиаудара в Бейруте.

Стратегия сдерживания «Хезболлы» и Ирана соответствовала стратегии сдерживания самого Израиля на протяжении почти 20 лет после окончания войны 2006 года. Но среди глубоких изменений, вызванных атаками 7 октября, была решимость Израиля не ограничивать себя в ведении ответных войн. Америка, его важнейший союзник, также практически не ограничивала поставки и использование оружия, которое она продолжала поставлять.

Насралла и Иран не поняли, что произошло. Они не поняли, как изменился Израиль. Они пытались навязать Израилю войну на истощение и преуспевали в этом на протяжении года. Затем, 17 сентября Израиль вышел из нее, приведя в действие миниатюрные бомбы, встроенные в сеть заминированных пейджеров, которые его спецслужбы обманом заставили купить «Хезболлу».

«Хезболла» была выведена из равновесия. Прежде чем она успела отреагировать, применив самое мощное оружие, предоставленное Ираном, Израиль убил Насраллу и большинство его ключевых приближенных, а затем нанес массированные удары и уничтожил склады оружия. За этим последовало вторжение в южный Ливан и массовое уничтожение приграничных ливанских деревень, а также сети туннелей «Хезболлы».

Трамп, Газа и будущее

Перемирие в Ливане не обязательно является предшественником прекращения огня в секторе Газа. Ситуация в Газе отличается. Война там ведется не только из-за безопасности границы и израильских заложников.

Речь идет также о мести, о политическом выживании Биньямина Нетаньяху и о полном неприятии его правительством стремлений палестинцев к независимости.

Ливанское прекращение огня — хрупкое, и специально задумано так, чтобы выиграть время. Когда истекут 60 дней, в течение которых оно должно вступить в силу, Дональд Трамп вернется в Овальный кабинет. Избранный президент США дал понять, что хочет прекращения огня в Ливане, но его точные сроки пока не известны.

Ближний Восток ждет, как Трамп может повлиять на регион. Некоторые оптимисты надеются, что он, возможно, захочет создать момент, схожий с сенсационным визитом президента Никсона в Китай в 1972 году, наладив отношения с Ираном.

Пессимисты опасаются, что он может отказаться даже от того пустопорожнего преклонения, которое США все еще делают перед идеей создания независимой Палестины — так называемое решение о двух государствах. Это может открыть путь к аннексии тех частей оккупированных палестинских территорий, которые нужны Израилю, включая большую часть Западного берега и север Газы.

Однако несомненно то, что у Ближнего Востока нет шансов избежать новых поколений войн и смертей, пока не будут преодолены фундаментальные политические разногласия в регионе. Самое большое из них — конфликт между Израилем и палестинцами.

Биньямин Нетаньяху и его правительство, а также большинство израильтян считают, что можно доминировать над своими врагами, добиваясь военной победы. Нетаньяху активно использует силу, не сдерживаемую США, чтобы изменить баланс сил на Ближнем Востоке в пользу Израиля.

В конфликте, который длится уже больше века, и арабы, и евреи неоднократно мечтали о мире через военную победу. Каждое поколение пыталось и терпело неудачу.

Катастрофические последствия нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года разрушили все притязания на то, что конфликт можно урегулировать, пока Израиль продолжает отрицать право палестинцев на самоопределение. Прекращение огня в Ливане — это передышка. Решением оно не является.