Тревел-блогера из Казахстана задержали в Туркменистане

Казахстанского тревел-блогера, путешественника Ерхата Кусаинова задержали в Туркменистане. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает NUR.KZ.

Последний пост блогера был опубликован 17 ноября и посвящен Самарканду. После этого Ерхат Кусаинов в соцсетях больше ничего не публиковал.

Под постом неравнодушные подписчики и друзья блогера стали интересоваться, куда он пропал.

"Брат, а ты где? Че пропал? Выйди на связь", "Где ты брат, с тобой все хорошо?", "Ерхат, где ты?", - пишут подписчики.

В пресс-службе казахстанского МИД сообщили, что казахстанец был задержан туркменскими пограничниками.

"Он задержан туркменскими пограничниками за незаконное пересечение узбекско-туркменской государственной границы. Наше посольство в курсе данного вопроса, консул запросил встречу с задержанным гражданином", - отмечается в сообщении.

Весной этого года в Бишкеке задержан казахстанский блогер Айдын Тусупов. Причиной стал ролик с нецензурными высказываниями, выложенный в соцсетях.

В августе в Сети появилась информация, что стражи порядка якобы задержали блогера Алихана Байзакова. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент, связанный с блогером, сообщив, что он был доставлен в полицию в качестве свидетеля.

Летом полицейские показали видео задержания двух блогеров в Туркестанской области и озвучили дополнительные подробности уголовного дела.