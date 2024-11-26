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Тревел-блогера из Казахстана задержали в Туркменистане

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Ерхат Кусаинов
Ерхат Кусаинов. Фото: instagram.com/euro_soiuz

Казахстанского тревел-блогера, путешественника Ерхата Кусаинова задержали в Туркменистане. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает NUR.KZ.

Последний пост блогера был опубликован 17 ноября и посвящен Самарканду. После этого Ерхат Кусаинов в соцсетях больше ничего не публиковал.

Под постом неравнодушные подписчики и друзья блогера стали интересоваться, куда он пропал.

"Брат, а ты где? Че пропал? Выйди на связь", "Где ты брат, с тобой все хорошо?", "Ерхат, где ты?", - пишут подписчики.

В пресс-службе казахстанского МИД сообщили, что казахстанец был задержан туркменскими пограничниками.

"Он задержан туркменскими пограничниками за незаконное пересечение узбекско-туркменской государственной границы. Наше посольство в курсе данного вопроса, консул запросил встречу с задержанным гражданином", - отмечается в сообщении.

Весной этого года в Бишкеке задержан казахстанский блогер Айдын Тусупов. Причиной стал ролик с нецензурными высказываниями, выложенный в соцсетях.

В августе в Сети появилась информация, что стражи порядка якобы задержали блогера Алихана Байзакова. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент, связанный с блогером, сообщив, что он был доставлен в полицию в качестве свидетеля.

Летом полицейские показали видео задержания двух блогеров в Туркестанской области и озвучили дополнительные подробности уголовного дела.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192820-trevel-blogera-iz-kazahstana-zaderzhali-v-turkmenistane/

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