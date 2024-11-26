Тревел-блогера из Казахстана задержали в Туркменистане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Казахстанского тревел-блогера, путешественника Ерхата Кусаинова задержали в Туркменистане. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает NUR.KZ.
Последний пост блогера был опубликован 17 ноября и посвящен Самарканду. После этого Ерхат Кусаинов в соцсетях больше ничего не публиковал.
Под постом неравнодушные подписчики и друзья блогера стали интересоваться, куда он пропал.
"Брат, а ты где? Че пропал? Выйди на связь", "Где ты брат, с тобой все хорошо?", "Ерхат, где ты?", - пишут подписчики.
В пресс-службе казахстанского МИД сообщили, что казахстанец был задержан туркменскими пограничниками.
"Он задержан туркменскими пограничниками за незаконное пересечение узбекско-туркменской государственной границы. Наше посольство в курсе данного вопроса, консул запросил встречу с задержанным гражданином", - отмечается в сообщении.
Весной этого года в Бишкеке задержан казахстанский блогер Айдын Тусупов. Причиной стал ролик с нецензурными высказываниями, выложенный в соцсетях.
В августе в Сети появилась информация, что стражи порядка якобы задержали блогера Алихана Байзакова. В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент, связанный с блогером, сообщив, что он был доставлен в полицию в качестве свидетеля.
Летом полицейские показали видео задержания двух блогеров в Туркестанской области и озвучили дополнительные подробности уголовного дела.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192820-trevel-blogera-iz-kazahstana-zaderzhali-v-turkmenistane/