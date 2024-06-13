Появилось видео задержания двух блогеров на юге Казахстана

Полицейские показали видео задержания двух блогеров в Туркестанской области и озвучили дополнительные подробности уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, сотрудники УБОП ДП Туркестанской области и Сайрамского районного управления полиции установили двух блогеров, которых подозревают в нескольких фактах вымогательства.

"Так, подозреваемые долгое время занимались угрозами и вымогательством денег у руководителей различных организаций на территории Сайрамского района.

Подозреваемых задержали с поличным при получении денег за нераспространение сведений, якобы порочащих деловую репутацию заявителя", - сообщили в МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые, один из которых ранее судим, водворены в ИВС.

Напомним, ранее в прокуратуре Туркестанской области сообщили, что задержаны два блогера. По данным ведомства, подозреваемые требовали 100 тыс. тенге у директора одной из школ района за удаление поста в социальной сети Facebook, который порочил его деловую репутацию.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК РК (Вымогательство), блогеры взяты под стражу сроком на 2 месяца.

Также недавно в Туркестанской области при получении части денежных средств в размере 6 млн тенге была задержана женщина, которая представлялась сотрудницей КНБ и за 12 млн тенге обещала прекращение проверочных мероприятий.