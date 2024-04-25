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Казахстанского блогера задержали в Кыргызстане

Опубликовано:

Айдын Тусупов
Айдын Тусупов. Фото: instagram/tussupov

В Бишкеке задержан казахстанский блогер Айдын Тусупов. Причиной стал ролик с нецензурными высказываниями, выложенный в соцсетях, передает 24.kg.

Как сообщает кыргызское издание, в отделение милиции был доставлен 34-летний казахстанец Айдын Тусупов — известный блогер в Казахстане.

"24 апреля в ходе мониторинга социальной сети выявили видеоролик, где блогеры из РК нецензурно выражаются в парке "Ынтымак". Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района. Начата доследственная проверка", — сообщает издание со ссылкой на УВД Октябрьского района Бишкека.

Позже местные правоохранители установили местонахождение казахстанского блогера и доставили его в следственную службу. Сообщается, с блогером провели профилактическую беседу.

Сам Айдын Тусупов о задержании оповестил своих подписчиков в Instagram-аккаунте, опубликовав Stories.

"Меня задержали в Бишкеке. Пока не ясно, за что. Упаковали прямо в отеле, нахожусь в РОВД. Розыгрышей на улицах Бишкека не будет, пока не выясню причину", — говорится в опубликованном сообщении блогера.

Напомним, в марте 2021 года стало известно, что казахстанские пранкеры, среди которых был и Айдын Тусупов, угнали дорогую машину в Москве.

На казахстанцев завели уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ (Угон). В ноябре того же года Рамира Хасанова, Айдына Тусупова и Ерсина Думшебая осудили на 3,5 года лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.

В ноябре прошлого года блогер Айдын Тусупов вышел на свободу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091122-kazahstanskogo-blogera-zaderzhali-v-kyrgyzstane/

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