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Эзотерика

Землетрясение магнитудой свыше 4 произошло в Кыргызстане

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Новый флаг Кыргызстана на фоне города
Флаг Кыргызстана. Иллюстративное фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

В ночь на 20 ноября произошло землетрясение на территории Кыргызстана, в 689 км на юго-запад от города Алматы. В Казахстане землетрясение не ощущалось, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, 20 ноября в 03:53 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 689 км на юго-запад от Алматы. Без ощутимости на территории РК, уточняется центром.

На официальном сайте Института сейсмологии КР указано, что магнитуда землетрясения в его очаге составила 4,1.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Лейлек, Рават, Кара-Суу, Коргон, Катран, Коргон - около 3,5 баллов; Берик-Суу, Кызыл-Чарба - 3 балла.

Напомним, ранее 5 ноября жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности: очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 км на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике.

В ДЧС Алматы сообщили, что специалистами АГЭТУ "Казселезащита" был проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. А сотрудниками патрульной полиции Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений - их не выявили.

Позже директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева записал обращение, отметив, что произошедшее сейсмическое событие является естественным фоновым процессом для высокосейсмичного региона нашей республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2189823-zemletryasenie-magnitudoy-4-1-proizoshlo-v-kyrgyzstane/

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