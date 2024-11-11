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"Ложная информация": в Кремле опровергли данные о разговоре Путина и Трампа

Опубликовано:

Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о недавней публикации WP про якобы состоявшийся недавно разговор Трампа и Путина.

Президент России Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп пока не созванивались, заявил пресс-секретарь Кремля журналистам, пишет РИА Новости.

"Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", - сказал Песков.

Он также добавил, что пока нет никаких конкретных планов по контактам Путина и Трампа.

Напомним, недавно издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп в четверг поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине.

В статье сообщалось, что Трамп якобы призвал Путина избегать эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии американских сил в Европе.

Собеседники издания также утверждают, что Путин и Трамп говорили о необходимости достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах для обсуждения "скорейшего урегулирования конфликта".

Недавно Дональд Трамп сообщил, что после подведения итогов выборов разговаривал с Владимиром Зеленским, с Путиным контактов еще не было.

Также напомним, что во время выступления на заседании клуба "Валдай", Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185767-lozhnaya-informaciya-v-kremle-oprovergli-dannye-o-razgovore-putina-i-trampa/

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