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Трамп рассказал, что после выборов не говорил с Путиным, но уже общался с Зеленским

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Избранный президентом США Дональд Трамп в интервью NBC News сказал, что после выборов еще не говорил с президентом России Владимиром Путиным, но уже поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я думаю, мы поговорим", — сказал он об общении с Путиным. Подробности разговора с Зеленским он не раскрыл.

Он сообщил, что с утра среды поговорил "вероятно, с 70 мировыми лидерами", в том числе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Общение с ним он назвал "очень хорошей беседой".

В интервью Трамп также рассказал о своих телефонных разговорах с президентом Джо Байденом и его соперницей на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.

Байден и Харрис позвонили ему в среду, чтобы поздравить с победой.

"Очень приятные звонки, очень уважительные в обоих направлениях", — сказал Трамп, описывая разговоры, добавив, что Харрис говорила о передаче власти и сказала, что хотела бы, чтобы она прошла как можно более гладко.

"С чем я, конечно, согласен", — добавил Трамп.

По его словам, в разговоре с Байденом они договорились "очень скоро" пообедать вместе.

В четверг Владимир Путин дал первый комментарий по поводу победы Трампа на выборах и поздравил его.

"Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике", — заявил Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин также напомнил о заявлениях Трампа о готовности "способствовать завершению украинского кризиса".

"Что он будет делать — это к нему вопросы. Но то, что говорилось публично до сих пор, то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания".

Российский президент сказал, что не планирует звонить Трампу, хотя не считает это "зазорным". "Просто не делаю этого", — добавил Путин.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну России с Украиной в случае своего избрания, но не уточнял, каким образом намерен это сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-коференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште сказал, что верит в желание Трампа быстро закончить войну, но Киеву необходим справедливый мир.

"Я верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Хочет, но не значит, что так получится, и я здесь без упреков. [...] Я уверен, что быстрое окончание войны – это потери [для Украины]", - заявил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184762-tramp-rasskazal-chto-posle-vyborov-ne-govoril-s-putinym-no-uzhe-obshchalsya-s-zelenskim/

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