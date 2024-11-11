Washington Post написала о разговоре Трампа и Путина. В Киеве заявили, что не знали о звонке
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Избранный президент США Дональд Трамп в четверг поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, Трамп призвал Путина избегать эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии американских сил в Европе.
Собеседники издания также утверждают, что Путин и Трамп говорили о необходимости достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах для обсуждения «скорейшего урегулирования конфликта».
Официальных комметариев о предполагаемом разговоре не было, Би-би-си также не может независимо подтвердить эти сообщения.
В ответ на просьбу о комментарии директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг сказал: «Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами».
При этом он отметил, что лидеры начали процесс установления контактов с избранным президентом.
В интервью NBC News, которое было опубликовано в четверг, Трамп рассказал, что еще не говорил с Путиным, но рассчитывает сделать это.
В этот же день Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах и дал понять, что также готов к диалогу.
Washington Post утверждает, что в Киеве были проинформированы о разговоре Трампа с Путиным и не возражали против него, однако в МИД Украины это отрицают.
«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать звонок или выступить против него», — заявил Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.
По информации Washington Post, Трамп позвонил Путину из резиденции во Флориде.
Разговор Трампа с Зеленским состоялся в минувшую среду. Как сообщал украинский президент, лидеры договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».
«Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании», — писал украинский лидер в соцсетях.
В пятницу портал Axios, а затем и другие американские СМИ сообщили, что в разговоре принимал участие бизнесмен Илон Маск.
Звонок длился около 25 минут, сообщили источники. После того, как Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах, избранный президент сказал, что будет продолжать поддержку Киева, но не стал вдаваться в детали.
Маск во время разговора сказал, что также продолжит поддерживать Украину, предоставляя доступ к спутниковой системе Starlink, сообщили источники Axios.
Информацию об участии в разговоре Маска позднее подтвердил источник Би-би-си в Офисе президента Украины.
«Президент Трамп как раз был с Илоном и передал ему трубку, президент Зеленский поблагодарил за „Старлинки“», — сообщил он.
Отвечая на вопрос о настроении во время разговора, он сказал, что было «нормальное, рабочее настроение, хороший разговор».
«Это был не такой разговор, чтобы обсуждать очень содержательные вещи, но в целом очень теплый и приятный», — добавил источник.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185478-washington-post-napisala-o-razgovore-trampa-i-putina-v-kieve-zayavili-chto-ne-znali-o-zvonke/