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Новости русской службы Би-би-си

Washington Post написала о разговоре Трампа и Путина. В Киеве заявили, что не знали о звонке

Опубликовано:

Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп в четверг поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп призвал Путина избегать эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии американских сил в Европе.

Собеседники издания также утверждают, что Путин и Трамп говорили о необходимости достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах для обсуждения «скорейшего урегулирования конфликта».

Официальных комметариев о предполагаемом разговоре не было, Би-би-си также не может независимо подтвердить эти сообщения.

В ответ на просьбу о комментарии директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг сказал: «Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами».

При этом он отметил, что лидеры начали процесс установления контактов с избранным президентом.

В интервью NBC News, которое было опубликовано в четверг, Трамп рассказал, что еще не говорил с Путиным, но рассчитывает сделать это.

В этот же день Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах и дал понять, что также готов к диалогу.

Washington Post утверждает, что в Киеве были проинформированы о разговоре Трампа с Путиным и не возражали против него, однако в МИД Украины это отрицают.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать звонок или выступить против него», — заявил Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По информации Washington Post, Трамп позвонил Путину из резиденции во Флориде.

Разговор Трампа с Зеленским состоялся в минувшую среду. Как сообщал украинский президент, лидеры договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

«Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании», — писал украинский лидер в соцсетях.

В пятницу портал Axios, а затем и другие американские СМИ сообщили, что в разговоре принимал участие бизнесмен Илон Маск.

Звонок длился около 25 минут, сообщили источники. После того, как Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах, избранный президент сказал, что будет продолжать поддержку Киева, но не стал вдаваться в детали.

Маск во время разговора сказал, что также продолжит поддерживать Украину, предоставляя доступ к спутниковой системе Starlink, сообщили источники Axios.

Информацию об участии в разговоре Маска позднее подтвердил источник Би-би-си в Офисе президента Украины.

«Президент Трамп как раз был с Илоном и передал ему трубку, президент Зеленский поблагодарил за „Старлинки“», — сообщил он.

Отвечая на вопрос о настроении во время разговора, он сказал, что было «нормальное, рабочее настроение, хороший разговор».

«Это был не такой разговор, чтобы обсуждать очень содержательные вещи, но в целом очень теплый и приятный», — добавил источник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185478-washington-post-napisala-o-razgovore-trampa-i-putina-v-kieve-zayavili-chto-ne-znali-o-zvonke/

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