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В Абхазии протестующие против нового соглашения с Россией протаранили ограждение парламента (видео)

Опубликовано:

Беспорядки в Абхазии
Беспорядки в Абхазии. Кадр из видео: t.me/bazabazon

В столице Абхазии Сухуми происходят масштабные протесты. Сообщается о том, что представители оппозиции ворвались в здание парламента, но к этому моменту были остановлены силовиками, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале ТАСС / Мир сообщается, что сегодня днем, 15 ноября, представители оппозиции в Абхазии протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались в здание парламента.

Протестующие начали закидывать представителей правоохранительных органов камнями и палками.

Практически сразу пришло новое известие о том, что силовикам удалось остановить протестующих у парламента Абхазии, которые проникли на его территорию.

К моменту написания статьи сообщается, что ситуация в Абхазии "оценена как напряженная в связи с акциями протеста". Об этом изданию заявил секретарь Совбеза Республики Рауль Лолуа.

Причина протестов, по данным Telegram-канала BAZA, - в том, что депутаты в Сухуми не утвердили повестку дня и отложили рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией - закона, против которого выступают многие жители и оппозиция Абхазии.

Депутаты не стали рассматривать закон из-за отсутствия кворума (на сессию абхазского парламента явились лишь 21 из 35 народных избранников). Но собравшиеся жители требуют вовсе снять соглашение с повестки и отправить на доработку, пишут авторы канала.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Telegram-канал D News Aбхазия транслирует происходящее в видеосообщениях.

Напомним, ночью 12 ноября в Абхазии начались беспорядки, которые привели к блокировке республиканской дороги. По данным местных Telegram-каналов, поводом стало задержание оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Митингующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали протаранить ворота и перекрыли Гумистинский мост. К зданию администрации президента Абхазии пришлось стянуть военную технику.

Днем 12 ноября глава Абхазии сделал заявление по ситуации, сообщив, что ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности. Он добавил, что власти провели переговоры с жителями близлежащего села. Участок дороги разблокировали. Бжания призвал жителей сохранять спокойствие.

Отметим, в июне 2022 года на заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Абхазию и Южную Осетию.

Глава государства пояснил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу. Первый принцип - территориальная целостность государства, второй - право нации на самоопределение. При этом если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

Согласно информации на РБК, Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая социалистическая советская республика и автономная республика в составе Грузинской ССР.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия же по сей день не признает их суверенитет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2188005-v-abhazii-protestuyushchie-protiv-novogo-soglasheniya-s-rossiey-protaranili-ograzhdenie-parlamenta-video/

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