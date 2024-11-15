В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией из-за протестов

В пресс-службе президента Абхазии заявили, что планируют отозвать ратификацию соглашения с Россией на фоне усилившихся по республике протестов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия".

Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", - гласит заявление Администрации президента Абхазии.

По информации издания, сегодня в парламенте республики планировалось рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция и множество жителей выступили против.

А сегодня днем представители оппозиции в Абхазии протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались в здание парламента в столице Сухуми.

Напомним, в Абхазии ночью 12 ноября начались беспорядки, которые привели к блокировке республиканской дороги. По данным местных Telegram-каналов, поводом стало задержание оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Митингующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали протаранить ворота и перекрыли Гумистинский мост. К зданию администрации президента Абхазии пришлось стянуть военную технику.

Отметим, в июне 2022 года на заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Абхазию и Южную Осетию.

Глава государства пояснил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу. Первый принцип - территориальная целостность государства, второй - право нации на самоопределение. При этом если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

Согласно информации на РБК, Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая социалистическая советская республика и автономная республика в составе Грузинской ССР.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия же по сей день не признает их суверенитет.