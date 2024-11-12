Глава Абхазии сделал заявление на фоне беспорядков, вызванных задержанием оппозиционеров

После беспорядков, охвативших крупный город в Абхазии минувшей ночью, президент республики выступил с заявлением, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Ближнее Зарубежье.

"Соотечественники, обращаюсь к вам в связи с ситуацией, вызванной блокированием республиканской трассы, что привело к большим неудобствам для наших граждан.

Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы. Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности", - рассказал Аслан Бжания в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Он добавил, что власти провели переговоры с жителями близлежащего села. Участок дороги разблокировали.

"Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги. В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверки", - говорит глава Абхазии.

Бжания призвал жителей сохранять спокойствие.

Напомним, в Абхазии минувшей ночью начались беспорядки, которые привели к блокировке республиканской дороги. По данным местных Telegram-каналов, поводом стало задержание оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Митингующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали протаранить ворота и перекрыли Гумистинский мост. К зданию администрации президента Абхазии пришлось стянуть военную технику.

Отметим, в июне 2022 года на заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает Абхазию и Южную Осетию.

Глава государства пояснил, что современное международное право определяется уставом ООН. В нем есть два принципа, которые в современной ситуации противоречат друг другу. Первый принцип - территориальная целостность государства, второй - право нации на самоопределение. При этом если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

Согласно информации на РБК, Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая социалистическая советская республика и автономная республика в составе Грузинской ССР.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия же по сей день не признает их суверенитет.