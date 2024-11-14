Взрывы прогремели у здания Верховного суда Бразилии (видео)

В столице Бразилии минувшей ночью у здания Верховного суда прогремело два взрыва. Очевидцы сообщают, что видели мужчину, бросившего взрывчатку, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишут местные СМИ, ссылаясь на информацию пожарной службы, в результате произошедшего погиб один человек.

Район, где находится суд, оцепили, из здания вывели людей. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Рядом с судом также расположена палата депутатов Национального конгресса страны. Очевидцы сообщили журналистам, что услышали два громких хлопка с интервалом 20 секунд, после чего взорвался автомобиль.

Одно из бразильских изданий со ссылкой на свидетелей ЧП написало, что очевидцы видели мужчину, который привел в действие взрывное устройство. Он якобы попытался бросить взрывчатку в статую перед зданием суда.