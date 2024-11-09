Свыше 20 человек погибли при теракте на ж/д станции в Пакистане

На железнодорожной станции в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан произошел теракт - погибли и пострадали десятки людей, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Комиссар Кветты Хамза Шафкат заявил об атаке террориста-смертника, пишет РИА Новости.

"В результате атаки террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта погибли по меньшей мере 24 человека и 46 получили ранения", - заявил он.

Взрыв произошел сегодня утром.

По информации местных СМИ, смертник вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой железнодорожного вокзала, где обычно собирается большое количество людей.

Как заявили местные власти, ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка "Армия освобождения Белуджистана".

Власти призвали граждан не отправляться на место теракта или больницы, где находятся раненые из-за риска двойного нападения.

По информации Генконсульства РФ, провинция Белуджистан ‑ одна из четырех провинций Пакистана. Площадь провинции ‑ 347,1 тыс. км2, что составляет около 43% от территории Пакистана. На западе граничит с Ираном (провинции Систан и Белуджистан), на северо-западе с Афганистаном (провинции Нимруз, Гильменд, Кандагар, Заболь, Пактика), на севере с Северо-Западной пограничной провинцией, на востоке с провинциями Пенджаб и Синд. Южная оконечность Белуджистана омывается Аравийским морем.

Отмечается, что белуджские лидеры добиваются большей независимости от федерального центра, предоставления широкой автономии, большего контроля за фискальной, финансовой и административно-хозяйственной деятельностью в провинции, включая частичный контроль над будущим газопроводом Иран-Пакистан.