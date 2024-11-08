Серия нападений на израильских болельщиков произошла в Амстердаме: есть пострадавшие (видео)

Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме, задержаны десятки человек. Нападающие были в масках и с флагами Палестины.

По данным РИА Новости, тель-авивский "Маккаби" в четверг встречался в Амстердаме с местным "Аяксом" и уступил со счетом 0:5. После матча и произошло нападение.

На нескольких видео, опубликованных в соцсетях, видно, как люди в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне. По данным издания, столкновения произошли в нескольких местах по всему городу.

Как сообщает РБК, глава праворадикальной партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс потребовал задержать и депортировать людей, напавших на болельщиков тель-авивского футбольного клуба.

"Похоже, на улицах Амстердама развернулась охота на евреев. Стыдно, что такое может происходить в Нидерландах. Абсолютно неприемлемо", - написал он.

В другом посте Вилдерс заявил, что власти Нидерландов должны быть привлечены к ответственности за неспособность защитить граждан Израиля.

"Погром на улицах Амстердама. Мы стали Газой Европы", - добавил Вилдерс.

Израильский МИД сообщил, что пострадали не менее 12 человек, их доставили в больницы, пишет издание. Израильское ведомство попросило правительство Нидерландов помочь израильтянам безопасно выехать из отелей в аэропорт.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил произошедшее с нидерландским премьером Диком Схофом, и по его поручению в Амстердам вылетели самолеты для возвращения израильских граждан.

Позже данный инцидент в Амстердаме прокомментировала местная полиция в соцсети X, сообщив о задержании более 60 участников беспорядков.

"В социальных сетях циркулируют различные сообщения о событиях прошлой ночи в Амстердаме. Полиция начала масштабное расследование нескольких инцидентов с применением насилия. На данный момент известно, что пять пострадавших доставлены в больницу, 62 человека задержаны", - говорится в публикации.

Напомним, в начале октября в израильском городе Тель-Авив произошла стрельба. По данным СМИ, в результате теракта погибли не менее 8 человек. Оба стрелявших были ликвидированы полицией.

Отметим, что примерно в это же время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Сообщалось, что Иран выпустил уже более 400 ракет. В соцсетях публиковали кадры ракетной атаки на город. ЦАХАЛ обращался к населению Израиля с призывом сохранять бдительность и следовать указаниям.

Еще один теракт произошел чуть позже в израильском городе Беэр-Шева. Во время теракта погиб один человек, около десяти пострадали. Среди раненых - полицейский. Среди подозреваемых в нападении - араб-бедуин с гражданством Израиля. Сообщается, что Ахмад Саид Акаби якобы расстреливал на вокзале всех подряд.

Сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции Ирана опубликовал заявление в связи с ударом по Израилю. В нем указывается, что решение о нем было принято в ответ на гибель лидера "Хезболлы". В Корпусе стражей исламской революции заявили, что Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на атаку Ирана.

В сентябре три человека погибли в результате стрельбы на границе между Иорданией и оккупированным Западным берегом. Это первый подобный инцидент на границе с Иорданией с 7 октября, когда палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля, за которой последовали ответные операции Израиля, накалившие обстановку в регионе.