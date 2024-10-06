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Теракт в Израиле: убита 20-летняя девушка и около 10 пострадавших (фото, видео)

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Полиция и "скорая" в Израиле
Полиция и "скорая" в Израиле. Иллюстративное фото: Allison Bailey/Getty Images

Неизвестные открыли огонь по людям в южном израильском городе Беэр-Шева. Во время теракта погиб один человек, около десяти пострадали. Среди раненых - полицейский.

Как сообщает ТАСС, неизвестный напал на прохожих в израильской городе Беэр-Шева. Полиция сообщает о раненых. Инцидент произошел в районе центрального автовокзала. Нападавший нейтрализован.

По данным РИА Новости, погибла молодая девушка, еще десять - пострадали.

"После обследования медики и парамедики MDA констатируют смерть молодой женщины около 25 лет, оказывают медицинскую помощь и направляют десять раненых в больницу "Сорока", — сообщает издание со ссылкой на местную службу "скорой".

Здесь же уточнили, что состояние одного человека оценивается от средней степени тяжести до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, еще пятеро - в легком состоянии с ушибами и осколками стекла.

Telegram-канал Shot сообщает, что нападавших было двое. Они стреляли на двух разных локациях неподалеку, в том числе возле McDonald’s на Тахана Мерказит рядом с вокзалом. У одного из террористов был нож. Среди раненых есть полицейский.

Позже канал также опубликовал данные, предположительно, террориста, совершившего теракт в Израиле - это, по данным Shot, араб-бедуин с гражданством Израиля. Ахмад Саид Акаби якобы расстреливал на вокзале всех подряд.

Напомним, в начале октября в израильском городе Тель-Авив произошла стрельба. По данным СМИ, в результате теракта погибли не менее 8 человек. Оба стрелявших были ликвидированы полицией.

Отметим, что примерно в это же время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Сообщалось, что Иран выпустил уже более 400 ракет. В соцсетях публиковали кадры ракетной атаки на город. ЦАХАЛ обращался к населению Израиля с призывом сохранять бдительность и следовать указаниям.

Сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции Ирана опубликовал заявление в связи с ударом по Израилю. В нем указывается, что решение о нем было принято в ответ на гибель лидера "Хезболлы". В Корпусе стражей исламской революции заявили, что Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на атаку Ирана.

В сентябре три человека погибли в результате стрельбы на границе между Иорданией и оккупированным Западным берегом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2170584-terakt-v-izraile-est-pogibshaya-i-okolo-desyati-postradavshih/

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