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Президент Аргентины уволил главу МИД после голосования в ООН

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Президент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: Tomas Cuesta/Getty Images

Глава Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку главу МИД Диану Мондино после того, как Буэнос-Айрес поддержал резолюцию ООН об отмене эмбарго в отношении Кубы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, в среду, 30 октября, Генеральная Ассамблея ООН в 32-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы.

За документ проголосовали 187 стран, в том числе четверо из пяти постоянных членов СБ ООН — Великобритания, Китай, Россия и Франция.

В прежние годы Аргентина тоже поддерживала резолюцию, но в этом году высказывались предположения, что Буэнос-Айрес не последует "исторической традиции" и выступит на стороне двух главных международных союзников Милея — Израиля и США. Эти две страны проголосовали против документа.

Однако в итоге Аргентина присоединилась к 187 странам на Генеральной Ассамблее ООН, которые проголосовали за резолюцию, призывающую к прекращению блокады Кубы со стороны США. Аргентинская делегация присоединилась к почти единодушной поддержке острова, в отличие от голосов против, поданных США и Израилем, и воздержавшейся Молдовы.

После этого Милей заявил о снятии Мондино с должности министра иностранных дел. На ее место, как сообщил пресс-секретарь администрации президента Мануэль Адорни, назначен посол Аргентины в США Херардо Вертейн.

Отмечается, что Милей выражал большую заинтересованность в экономическом сближении с США и Израилем, до вступления в должность главы государства в декабре 2023 года он посетил эти две страны.

Напомним, Хавьер Милей возглавил Аргентину почти год назад, в ноябре 2023-го. После вступления в должность Хавьер Милей хотел продать госСМИ и начал проводить в Аргентине "шоковую терапию", вдвое девальвировав песо. Однако вскоре аргентинский суд заблокировал реформы нового президента.

Позже Милей оказался в центре скандала на международной арене – заявления министра транспорта Испании о том, что президент Аргентины Хавьер Милей якобы принимал наркотики, привели к серьезному дипломатическому конфликту между Мадридом и Буэнос-Айресом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180933-prezident-argentiny-uvolil-glavu-mid-posle-golosovaniya-v-oon/

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