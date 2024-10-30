Садыр Жапаров поддержал идею о смене гимна Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал инициативу о смене гимна страны. Об этом он заявил в интервью местному информационному агентству, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает издание, президент Кыргызстана считает, что нынешний гимн нужно менять, так как он потерял актуальность.

"Что плохого в том, чтобы его обновить? Нынешний гимн написан 33 года назад, когда мы получили независимость и свободу. Тогда, провозглашая независимость, его писали с радостью и волнением, обращаясь к кыргызскому народу с призывом: "Теперь ваша судьба в ваших руках, идите вперед". С тех пор прошло 33 года. Мы стали полноценным государством. Нас знают во всем мире. Так что же, и через сто лет будем продолжать петь "мы обрели свободу и стали независимой страной"? - задался вопросом президент.

Жапаров предложил написать гимн, который отражал бы статус Кыргызстана как самостоятельного государства.

"Конечно, нынешний гимн не будет забыт. Он останется в архивах как часть истории. Когда речь зашла о том, чтобы изменить флаг, нашлись демагоги и популисты, которые выступили против. Разве наш нынешний флаг плох? По сравнению с предыдущим он стал на ступень выше. Он сияет", - заявил глава Кыргызстана.

Однако, как пишет местное издание, Садыр Жапаров не стал устанавливать конкретные сроки по смене гимна, отметив, что вопрос стоит не так остро, чтобы решить его незамедлительно.

"Гимн должны создать творческие люди, композиторы, поэты, и его нужно обсудить с народом. Если большинство поддержит новый гимн, это будет хорошим решением. Как было бы прекрасно, если бы гимн пели и школьники, и аксакалы. Почему бы не петь его на тоях и концертах? Гимн должен восхвалять наше государство, призывать граждан к патриотизму и единству", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Идею по смене гимна, как пишет издание, озвучил ранее спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, который заявил, что нынешний государственный символ трудно исполняем.

Государственный гимн Кыргызской Республики, как сообщается на официальном сайте президента страны, утвержден постановлением Верховного Совета Республики Кыргызстан от 18 декабря 1992 года.

Напомним, в прошлом году в Кыргызстане поднимали вопрос по изменению флага страны. Тогда депутаты Жогорку Кенеша (однопалатного парламента страны) заявили, что возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тундуком (аналог казахстанского шанырака) посередине на кыргызском флаге. По их словам, иногда вместо солнца изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или наружную часть юрты.

28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага Кыргызстана. На следующий день депутаты парламента одобрили в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.

Против данного решения выступали многие граждане страны - люди выходили на митинг, а также высказывались в аккаунте президента Садыра Жапарова в Instagram.

Однако в конце декабря флаг Кыргызстана был официально изменен: президент Жапаров подписал соответствующий закон.