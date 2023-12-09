Жители Бишкека вышли на митинг против изменения флага Кыргызстана

Жители Бишкека вышли на акцию протеста против изменения государственного флага Кыргызстана. Ранее в городе отменили автопробег, организованный по этому поводу, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

В Бишкеке, столице Кыргызстана, сегодня, 9 декабря, состоялась акция против изменения государственного флага. Неравнодушные граждане собрались с государственным символом на улицах.

Фотографии и видео издание опубликовало в Telegram-канале.

Напомним, что неделю назад в Бишкеке должен был состояться автопробег против изменения флага, однако столичные полицейские не позволили сделать это. Тогда активисты договорились встретиться 9 декабря.

Разговоры об изменении флага Кыргызстана возникли еще в конце сентября этого года. Тогда депутаты Жогорку Кенеша (однопалатного парламента страны) заявили, что сегодня возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тундуком (аналог казахстанского шанырака) посередине на кыргызском флаге. По их словам, иногда вместо солнца изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или наружную часть юрты.

28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага Кыргызстана. На следующий день депутаты парламента одобрили в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.

На официальном сайте Государственной регистрационной службы Кыргызстана сообщается, что государственный флаг республики представляет собой красное прямоугольное полотнище, в центре которого размещено изображение круглого солнечного диска с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета, с помещенным внутри солнечного диска изображением тундука кыргызской юрты красного цвета.

Солнце в орнаментальной культуре народа означает свет, открытость, жизнестойкость. Его подобные языкам пламени сорок лучей - это воссоединенные в народ сорок (кырк) племен.

Тундук – конструкция сферической формы, которая венчает кыргызское жилище "боз-уй" (юрту) и является световым окном. Круглая рама тундука состоит из перекладин, крестообразно соединенных с ободом. Тундук связует небо и землю, воспринимается как знак дома.