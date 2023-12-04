Изменение флага Кыргызстана: граждане "атаковали" профиль президента в Instagram
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Несогласные с тем, что в Кыргызстане изменят флаг, "атаковали" Instagram-аккаунт президента Садыра Жапарова. Кыргызстанцы массово оставляют комментарии под публикациями, передает NUR.KZ.
Жители Кыргызстана просят главу государства не менять флаг страны. Тысячи комментариев появились под последними постами президента Жапарова в этой соцсети. Стоит отметить, что последний пост датируется 4 ноября.
"Я против изменения флага", "Не смейте трогать флаг", "Я люблю наш флаг", - выразили несогласие кыргызстанцы.
По информации Kaktus Media, активисты планировали провести в Бишкеке автопробег против изменения флага, однако столичные полицейские не позволили сделать это.
Сообщается, что участники акции собрались в 7-м микрорайоне на улице Аалы Токомбаева возле гипермаркета "Глобус", однако милиционеры выступили против. Они заявили, что в Октябрьском районе запрещено проводить массовые собрания, и потребовали убрать установленные на автомобилях флаги.
Автопробег не состоялся, однако активисты намерены решили встретиться 9 декабря - в этот день, как отмечается, назначен митинг против изменения флага.
Напомним, что в Кыргызстане вот уже несколько месяцев планируют изменить рисунок на флаге - с такой инициативой выступили депутаты в сентябре текущего года.
Они предложили изменить форму лучей солнца на флаге страны, чтобы, по их словам, избежать неоднозначной трактовки изображения.
Инициативу поддержали многие высокопоставленные чиновники и даже президент страны.
Как пишет Kaktus Media, 28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага Кыргызстана. Только депутат Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков предложил выбрать флаг на референдуме и воздержался от голосования.
На следующий день депутаты парламента одобрили в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048946-izmenenie-flaga-kyrgyzstana-grazhdane-atakovali-profil-prezidenta-v-instagram/