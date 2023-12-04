Изменение флага Кыргызстана: граждане "атаковали" профиль президента в Instagram

Несогласные с тем, что в Кыргызстане изменят флаг, "атаковали" Instagram-аккаунт президента Садыра Жапарова. Кыргызстанцы массово оставляют комментарии под публикациями, передает NUR.KZ.

Жители Кыргызстана просят главу государства не менять флаг страны. Тысячи комментариев появились под последними постами президента Жапарова в этой соцсети. Стоит отметить, что последний пост датируется 4 ноября.

"Я против изменения флага", "Не смейте трогать флаг", "Я люблю наш флаг", - выразили несогласие кыргызстанцы.

По информации Kaktus Media, активисты планировали провести в Бишкеке автопробег против изменения флага, однако столичные полицейские не позволили сделать это.

Сообщается, что участники акции собрались в 7-м микрорайоне на улице Аалы Токомбаева возле гипермаркета "Глобус", однако милиционеры выступили против. Они заявили, что в Октябрьском районе запрещено проводить массовые собрания, и потребовали убрать установленные на автомобилях флаги.

Автопробег не состоялся, однако активисты намерены решили встретиться 9 декабря - в этот день, как отмечается, назначен митинг против изменения флага.

Напомним, что в Кыргызстане вот уже несколько месяцев планируют изменить рисунок на флаге - с такой инициативой выступили депутаты в сентябре текущего года.

Они предложили изменить форму лучей солнца на флаге страны, чтобы, по их словам, избежать неоднозначной трактовки изображения.

Инициативу поддержали многие высокопоставленные чиновники и даже президент страны.

Как пишет Kaktus Media, 28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага Кыргызстана. Только депутат Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков предложил выбрать флаг на референдуме и воздержался от голосования.

На следующий день депутаты парламента одобрили в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.