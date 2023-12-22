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Флаг Кыргызстана официально изменен: президент Жапаров подписал закон

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Флаг Кыргызстана
Флаг Кыргызстана. Иллюстративное фото: Getty Images / Savusia Konstantin

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об изменении флага республики. Так, форма лучей солнца изменена из волнообразных на прямые, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря главы КР.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон КР "О внесении изменений в закон "О государственных символах Кыргызской Республики", который был принят Жогорку Кенешем 20 декабря 2023 года.

Закон принят в целях совершенствования одного из главных государственных символов КР – флага страны. Принятым законом изменена форма лучей солнца на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на прямые", – сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов в Facebook.

Флаг Кыргызстана
Флаг Кыргызстана. Фото: 24.kg

Он добавил, принятым законом предусмотрено, что все виды официальных документов с изображением флага страны действуют до окончания срока их действия. Номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации ТС с изображением данного госсимвола действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене.

Напомним, что разговоры об изменении флага Кыргызстана возникли еще в конце сентября этого года. Тогда депутаты Жогорку Кенеша (однопалатного парламента страны) заявили, что сегодня возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тундуком (аналог казахстанского шанырака) посередине на кыргызском флаге. По их словам, иногда вместо солнца изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или наружную часть юрты.

28 ноября профильный комитет Жогорку Кенеша единогласно поддержал изменение флага Кыргызстана. На следующий день депутаты парламента одобрили в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.

Против данного решения выступали многие граждане страны – люди выходили на митинг, а также высказывались в аккаунте президента Садыра Жапарова в Instagram.

На официальном сайте Государственной регистрационной службы Кыргызстана сообщается, что государственный флаг республики представляет собой красное прямоугольное полотнище, в центре которого размещено изображение круглого солнечного диска с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета, с помещенным внутри солнечного диска изображением тундука кыргызской юрты красного цвета.

Солнце в орнаментальной культуре народа означает свет, открытость, жизнестойкость. Его подобные языкам пламени сорок лучей – это воссоединенные в народ сорок (кырк) племен.

Тундук – конструкция сферической формы, которая венчает кыргызское жилище "боз-уй" (юрту) и является световым окном. Круглая рама тундука состоит из перекладин, крестообразно соединенных с ободом. Тундук связует небо и землю, воспринимается как знак дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052210-flag-kyrgyzstana-ofitsialno-izmenen-prezident-zhaparov-podpisal-zakon/

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