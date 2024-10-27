Грузовик протаранил автобусную остановку близ Тель-Авива: пострадали 35 человек (видео)

Грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива. Пострадали 35 человек, большая часть из которых - пожилые люди.

Как сообщает Times of Israel, грузовик врезался в остановку автобуса на развязке Глилот близ Тель-Авива. Известно о 35 пострадавших, шестеро из которых получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Все они доставлены в больницу.

Отмечается, что водитель грузовика, врезавшийся в людей на автобусной остановке, был застрелен и "нейтрализован" вооруженными гражданскими лицами в этом районе.

Полиция не исключает, что произошедшее было терактом.

Издание также уточняет, что в районе Глилот располагается штаб-квартира Моссада, а также несколько разведывательных подразделений Армии обороны Израиля.

При этом как сообщает Telegram-канал Mash, грузовик, который на огромной скорости влетел в автобусную остановку, якобы угнал боевик.

После столкновения радикал выбежал из автобуса с ножом и попытался напасть на людей. Его тут же ликвидировали военные. После террориста идентифицировали - им оказался местный житель.

Напомним, в начале октября в израильском городе Тель-Авив произошла стрельба. По данным СМИ, в результате теракта погибли не менее 8 человек. Оба стрелявших были ликвидированы полицией.

Отметим, что примерно в это же время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Сообщалось, что Иран выпустил уже более 400 ракет. В соцсетях публиковали кадры ракетной атаки на город. ЦАХАЛ обращался к населению Израиля с призывом сохранять бдительность и следовать указаниям.

Сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции Ирана опубликовал заявление в связи с ударом по Израилю. В нем указывается, что решение о нем было принято в ответ на гибель лидера "Хезболлы". В Корпусе стражей исламской революции заявили, что Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на атаку Ирана.

Несколькими днями позже неизвестные открыли огонь по людям в южном израильском городе Беэр-Шева. Во время теракта погиб один человек, около десяти пострадали. Среди раненых был и полицейский.