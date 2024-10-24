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"Это будет эскалация". Лукашенко не верит, что солдат из КНДР отправили воевать в Украину

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Contributor / Getty Images

Не так много мировых лидеров находится у власти 30 лет. Александра Лукашенко обвиняют в краже выборов, подавлении инакомыслия и разрушении демократии.

Это перевод материала корреспондента Би-би-си Стива Розенберга, опубликованного на сайте BBC News.

Великобритания, ЕС и США не признают его законным президентом Беларуси.

Есть еще кое-что, что вам следует о нем знать: если есть лидер, который знает Владимира Путина вдоль и поперек, то это Лукашенко. Они знают друг друга много лет и регулярно встречаются.

Александр Лукашенко встретился со мной на полях саммита стран с развивающейся экономикой БРИКС. Он хочет, чтобы Беларусь стала членом этого объединения.

Я попросил его прокомментировать утверждения о том, что Северная Корея отправила войска для участия в боевых действиях на стороне России в Украине.

«Чепуха, — ответил Лукашенко. — Никогда Путин, зная его характер, не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО [так российские власти по-прежнему называют войну — Би-би-си] и конфликт в Украине. […] Я в это не верю».

«А если эти сообщения подтвердятся?» — спросил я.

«Это будет какой-то шаг к эскалации конфликта», — сказал Лукашенко.

«Путин мне не звонил, я ему тоже»

Я также спросил, просил ли Владимир Путин когда-либо Александра Лукашенко предоставить белорусские войска для войны в Украине.

«Никогда. Ни он, ни [бывший министр обороны России] Сергей Шойгу, ни нынешний министр обороны Андрей Белоусов никогда не поднимали этот вопрос».

Но Беларусь сыграла свою роль в войне, которую ведет Россия. В феврале 2022 года полномасштабное вторжение в Украину было начато в том числе с территории Беларуси. Почему лидер страны позволил Кремлю сделать это?

«Откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование территории Беларуси?» — спрашивает меня Лукашенко.

«Потому что белорусская территория использовалась [для вторжения]».

«У нас были учения, в которых было задействовано несколько тысяч российских солдат. Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге Беларуси — и по этой дороге мимо границы с Украиной он начал вывод этих войск. Часть войск в какой-то период спровоцировали, я в этом убежден, он завернул на Киев».

«Вы не звонили Путину, чтобы спросить, что происходит?» — спрашиваю я.

«Нет. Он мне не звонил. И я ему не звонил. Это его войска и его право выводить войска туда, куда он считает нужным».

Этот комментарий отражает степень влияния Кремля в соседней Беларуси.

Другой пример: Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси.

«Готов ли Путин использовать это оружие в Украине?» — спрашиваю я.

«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси», — говорит мне Лукашенко.

«Вы готовы разрешить использовать ядерное оружие?»

«Абсолютно готов, в противном случае зачем это оружие? Если — и я об этом уже говорил — хоть один сапог [иностранного солдата] переступит границу Беларуси. Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы вы знали, на Украину в том числе».

«Переживем без вас»

По оценкам правозащитных организаций, в настоящее время в Беларуси насчитывается 1300 политзаключенных.

Александр Лукашенко ранее говорил мне, что их нет.

Но сегодня в разговоре со мной он (возможно, непреднамеренно) произнес слово «политзаключенный», говоря о небольшом числе освобожденных из тюрем в последние месяцы.

Некоторые комментаторы интерпретировали их освобождение как послание Лукашенко Западу о том, что он стремится к улучшению отношений.

Сам он это отрицает.

«Мы выпустили политзаключенных по гуманитарным соображениям, — говорит он. — Это, в основном, взрослые, очень взрослые люди, и больные, с какими-то болезнями. Вот и все».

«И никакой это не шаг к улучшению отношений с вами. Не хотите вы с нами отношений — и не надо. Мы переживем и без вас».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178215-eto-budet-eskalaciya-lukashenko-ne-verit-chto-soldat-iz-kndr-otpravili-voevat-v-ukrainu/

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