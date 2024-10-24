ВВС Турции заявили об уничтожении свыше 30 целей на севере Сирии и Ирака после теракта в Анкаре

Военные Турции сообщили об уничтожении целей на севере Сирии и Ирака - в Минобороны страны заявили, что погибло много боевиков "Рабочей партии Курдистана".

ВВС уничтожили не менее 32 террористических целей, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

"Двадцать третьего октября проведена операция ВВС и нанесены удары по целям террористической организации на севере Сирии и Ирака с целью предотвращения терактов РПК и других террористических групп, угрожающих нашему народу и силам безопасности, в рамках права на самооборону", - заявили в Минобороны Турции.

Военные добавили, что операция продолжается.

Ранее в Анкаре произошел теракт - власти предполагают, что его могли организовать члены "Рабочей партии Курдистана", которая запрещена в Турции.