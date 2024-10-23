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Барак Обама зачитал трек Эминема в поддержку Камалы Харрис (видео)

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Барак Обама и Эминем
Барак Обама и Эминем. Фото: DOMINIC GWINN/Middle East Images/AFP via Getty Images

Эминем и Барак Обама выступили на митинге в поддержку Камалы Харрис, после чего экс-президент США зачитал трек рэпера "Lose Yourself", передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, Барак Обама исполнил хит Эминема "Lose Yourself" перед толпой в Детройте во время предвыборного митинга Камалы Харрис. Первым выступил рэпер, который вырос в Детройте.

"Важно использовать свой голос, я призываю всех выйти и проголосовать, пожалуйста... Я не думаю, что кто-то хочет Америку, где люди беспокоятся о возмездии за то, что люди сделают, если вы выскажете свое мнение. Я думаю, вице-президент Харрис поддерживает будущее этой страны, где эти свободы и многие другие будут защищены и поддержаны", - сказал Эминем.

После выступил Барак Обама, который начал свою речь со слов о том, что он обычно не нервничает, но на него подействовали слова Эминема.

"Я заметил, как у меня вспотели ладони, колени дрожат, руки тяжелы, на свитере рвота от маминых спагетти", - процитировал Обама первый куплет трека Lose Yourself.

В своей речи Трамп выступил с критикой Дональда Трампа и упомянул то, что он работал на кухне McDonald’s и на стойке обслуживания автомобилей, которая была закрыта для публики. По словам Обамы, Харрис "работала в McDonald’s, когда училась в колледже, чтобы оплачивать свои расходы". Он добавил, что она в те годы не притворялась.

Отметим, что в воскресенье в Пенсильвании Дональд Трамп зашел в один из своих любимых ресторанов и заявил, что "ищет работу". Мы писали, что в предвыборном штабе Харрис ранее заявили, что она работала в McDonald's в Аламеде, Калифорния, в 1983 году летом, после первого курса в университете.

Напомним, 22 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Именно Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177862-barak-obama-zachital-trek-eminema-v-podderzhku-kamaly-harris-video/

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