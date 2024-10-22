Илон Маск дарит деньги американским избирателям. Законно ли это?

Миллиардер Илон Маск, активно поддерживающий Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах 5 ноября, решил платить деньги тем зарегистрированным избирателям в «колеблющихся» штатах, что подпишут его петицию в поддержку свободы слова. У экспертов-правоведов эта инициатива вызывает вопросы, но единого ответа — законно ли это, незаконно, использует ли Маск лазейку в законах — у них нет.

Некоторые специалисты предполагают, что такие действия могут противоречить законам США, которые запрещают предлагать деньги за регистрацию в качестве избирателя.

В США для того, чтобы проголосовать на выборах, нужно предварительно зарегистрироваться. Лагеря обоих кандидатов, Камалы Харрис и Дональда Трампа, настойчиво призывают своих сторонников зарегистрироваться и прийти на выборы.

Би-би-си запросила Илона Маска и его сотрудников о комментарии и ждет ответа.

Миллионный выигрыш каждый день. Что предлагает Маск

Петицию в поддержку свободы слова и права на ношение оружия составила организация America PAC — предвыборный проект Маска в поддержку Трампа.

В пяти «колеблющихся» штатах — Джорджии, Неваде, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине — тому, кто подпишет петицию и убедит знакомого зарегистрироваться избирателем и тоже подписать ее, выдают 47 долларов.

В штате Пенсильвания платят больше — 100 долларов каждому, кто подпишет или «приведет друга». Результаты выборов в Пенсильвании, как полагают в обоих лагерях, могут стать решающими для общего исхода выборов.

Кроме того, начиная с последних выходных, каждый день до дня выборов 5 ноября среди подписавших во всех семи штатах разыгрывается приз — миллион долларов.

Первый чек на миллион был торжественно вручен в Пенсильвании 19 октября.

Законно ли это?

«Я думаю, эта акция Маска, наверное, незаконна», — размышляет профессор юриспруденции в Университете Джорджа Вашингтона Пол Шифф Берман.

Он напоминает, что по Избирательному кодексу США тому, что «платит, или предлагает заплатить, или принимает плату за регистрацию на выборах либо голосование», грозят штраф до 10 тысяч долларов или пять лет тюрьмы.

«Его предложение действительно только для зарегистрированных избирателей, так что я думаю, что оно противоречит этому положению», — сказал профессор Берман Би-би-си.

Министерство юстиции США уже отказалось комментировать эту инициативу Маска. Федеральная избирательная комиссия (ФИК) пока не ответила на запрос.

Бывший председатель ФИК Брэд Смит в интервью газете New York Times сказал, что инициатива Маска и America PAC, возможно, находится в серой зоне — возможно, они нашли лазейку в законе.

«Он не платит им за то, что они регистрируются на выборах. Он платит им за подписание петиции — при этом разрешает подписать ее только тем, кто зарегистрирован. Так что, думаю, тут у него все окей», — сказал Смит.

Специалист по избирательному законодательству, профессор американского Северо-Западного университета Майкл Канг, однако, считает, что тут важен контекст.

«Я понимаю аналитиков, которые говорят, что это незаконно, но я думаю, что с учетом контекста эта акция явно рассчитана на то, чтобы подтолкнуть людей к регистрации, притом сделать это небеспроблемным с точки зрения закона способом», — говорит профессор Канг.

Адав Ноти, исполнительный директор американской внепартийной организации Campaign Legal Center, занимающейся защитой прав избирателей, уверен, что акция Маска прямо нарушает федеральные законы и должна быть пресечена министерством юстиции.

«Раздавать деньги при условии, что получатели зарегистрируются в качестве избирателя — это незаконно», — заявил Ноти Би-би-си.

Профессор конституционного права из американского Северо-Восточного университета Джереми Пол в письменном ответе Би-би-си написал, что Маск со своей акцией воспользовался лазейкой в законе.

По мнению профессора Пола, акция организована именно так, чтобы обойти закон, и потому доказать нарушение в суде будет сложно.

Что говорят демократы

Губернатор Пенсильвании, член Демократической партии Джош Шапиро заявил, что глубоко обеспокоен этой акцией и призвал правоохранительные органы проверить, законна ли она.

Илон Маск в ответ заявил, что у него обеспокоенность вызывает то, что губернатор делает такие заявления.

Миллиардер Марк Кьюбан, поддерживающий Камалу Харрис, заявил, что считает это предприятие Маска одновременно новаторским ходом и признаком отчаяния.

«Такое делают только когда думают, что вынуждены это делать, но устроить лотерею — это неплохая идея. Сработает или нет, это совершенно другой вопрос. Вполне может и ударить по организаторам», — сказал Кьюбан в эфире телекомпании CNBC.

Были ли прецеденты?

Илон Маск отметает обвинения, заявляя, что демократы и их спонсоры тоже делали нечто похожее.

В своей сети X Маск ретвитнул пост, в котором говорилось, что Марк Цукерберг в 2020 году делал то же самое.

Цукерберг в 2020 году пожертвовал на выборы 400 млн долларов, но он не платил избирателям — он отдал эти деньги двум внепартийным организациям, занимавшимся логистикой голосования по почте.

Демократическая партия на прошлых выборах вкладывала деньги в мобилизацию сторонников: например, перед промежуточными выборами в Конгресс в 2022 году она потратила 25 млн долларов на агитацию за регистрацию избирателей.

Но и эти деньги не шли напрямую избирателям. Они были потрачены на агитаторов, ходивших по домам, и рекламу на телевидении и в интернете.

«Платить людям, которые привлекают избирателей к регистрации — это законно, но напрямую платить за регистрацию нельзя», — говорит профессор Канг.

Отношения Маска с Трампом

Когда Дональд Трамп занимал пост президента, Илон Маск, самый богатый человек на планете, не был его сторонником. Но в последние годы он все чаще стал высказывать недовольство политикой Демократической партии.

Перед промежуточными выборами 2022 года он объявил, что покидает демократов, и призвал своих поклонников голосовать за Республиканскую партию.

В этом году Маск включился в американскую политику с невиданной до сих пор энергией и всеми силами поддерживает Дональда Трампа. В последнее время он выступал на предвыборных и вместе с Трампом, и самостоятельно.

В июле он создал America PAC и к настоящему времени вложил в этот проект 75 млн долларов.

Сам Трамп в это воскресенье сказал журналистам, что не следил за акцией America PAC по раздаче денег. При этом Трамп назвал Маска своим другом