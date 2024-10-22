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Бильярдный стол выдал "крестного отца" итальянской мафии

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Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Колумбии задержали крупнейшего наркобарона, связного между итальянскими мафиозными кланами и южноамериканскими картелями. Его вычислили благодаря бильярдному столу, передает NUR.KZ.

В Колумбии задержали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире: итальянца Густаво Ночеллу, известного под прозвищем Гермес. Об этом сообщил глава национальной полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка Рамирес в соцсети Х.

"Бильярдный стол выдал очередного "крестного отца" итальянской мафии!", — написал Рамирес, отметив, что операция по задержанию преступника стала результатом совместной работы Национальной полиции в сотрудничестве с Европолом, полицией карабинеров Италии и властями Соединенного Королевства.

В публикации не уточняются детали, однако РБК сообщает, что по данным СМИ Ночелла менял съемные квартиры каждые три месяца, чтобы скрываться от полицейских, но ведомство обратило внимание: в каждое жилище он ставил один и тот же бильярдный стол.

Спецслужбы проследили за перемещением стола и вычислили новое место жительства Гермеса. Его задержали в роскошной квартире в Эль-Побладо — одном из наиболее престижных районов колумбийского города Медельин.

По оценке силовиков, он был главным связующим звеном между итальянскими мафиозными кланами и южноамериканскими картелями, особенно колумбийскими, и отвечал за координацию доставки кокаина из Колумбии в Амстердам на кораблях и парусных лодках, а после — транспортировку в Неаполь.

Добавим, также сегодня мы писали, что в Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа из граждан Украины и Молдовы, которые организовали нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау.

Ранее в Акмолинской области также рассмотрели дело в отношении членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков в ряде городов Казахстана - Астане, Кокшетау и Караганде. Преступная группа состояла из 8 человек, которые выполняли роли координаторов, кураторов, кассиров, курьеров, кладовщиков и закладчиков. По приговору суда они получили от 3 до 16 лет лишения свободы.

В Алматы в посылке из-за рубежа в филиале одной из логистических компаний обнаружили гашишное масло и психотропное вещество. В полиции сообщили, что в аэропорту был задержан иностранец, которому предназначалась посылка. По данному факту начато досудебное расследование - задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177282-narkobarona-zaderzhali-v-kolumbii-blagodarya-ego-lyubvi-k-bilyardu/

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