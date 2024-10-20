Тела шестерых пропавших нашли под лавиной в Кыргызстане

В Кыргызстане несколько дней велись поиски пропавших 9 октября в горах жителей. На данный момент сообщается о том, что тела всех шести пропавших найдены.

9 октября в Чаткале в Джалал-Абадской области 14 человек ушли в горы собирать травы. Позже восемь из них нашли, поиски шестерых продолжались.

По данным, опубликованным на сайте МЧС Кыргызстана, 18 октября в результате поисково-спасательных работ на месте схода оползня найдено тело одного погибшего мужчины.

Позже в МЧС заявили, что на поиски будут привлечены дополнительные силы. Также сообщалось, что на участке сохранялась высокая опасность повторных сходов лавин, что усложняло проведение спасательных операций.

После этого сообщалось, что тела еще двух человек из шестерых пропавших были найдены. Их тела доставили на вертолете в штаб.

По данным сайта 24 kg, накануне спасатели нашли тела двух оставшихся под снежной лавиной сельчан. Таким образом, тела всех шести пропавших жителей Кыргызстана были найдены.

Напомним, в начале августа в горах Кыргызстана сошла лавина и накрыла группу альпинистов, в составе которой были алматинцы и один житель Москвы. Трое казахстанцев успели добежать до складки в скале, благодаря чему под снегом было немного воздуха. Скалолаз из Москвы добежать не успел, его накрыло лавиной, мужчина погиб.

В феврале этого года в ущелье Жыргалан Иссык-Кульской области в результате схода лавины погибли четыре туриста из Чехии. Лавина сошла, когда группа иностранцев в составе 23 человек, приехавших в Кыргызстан из Чехии и Словакии, каталась на лыжах.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.