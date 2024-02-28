Четыре туриста погибли при сходе лавины в горах Кыргызстана

Четыре иностранных гражданина погибли при сходе лавины в горах Кыргызстана. Погибшие отдыхали в составе группы туристов из Чехии и Словакии, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

По информации МЧС Кыргызстана, в ущелье Жыргалан Иссык-Кульской области в результате схода лавины погибли четыре туриста из Чехии.

Лавина сошла 25 февраля около 13:00 – в это время группа иностранцев в составе 23 человек, приехавших из Чехии и Словакии, каталась на лыжах.

Сообщается, что четверых погибших из-под снега вытаскивали сами же туристы. Также на место прибыли шесть спасателей МЧС КР, которые помогали с транспортировкой. Тела были переданы сотрудникам МВД.

Добавим, по информации на сайте Discover Kyrgyzstan, долина Жыргалан находится в восточной части Иссык-Кульской области в 60 км от города Каракол. Зимой сюда съезжаются туристы для катания на сноуборде или горных лыжах.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия: