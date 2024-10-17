Шестеро человек пропали в горах Кыргызстана

9 октября в Чаткале в Джалал-Абадской области 14 человек ушли в горы собирать травы. Позже восемь из них нашли, поиски шестерых продолжаются, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте 24.kg, 9 октября в Чаткале в Джалал-Абадской области в горы ушли 14 человек. Группа направилась в отдаленную местность, затем связь пропала.

Родственники сельчан обратились за помощью к спасателям. Восемь человек нашли, еще шесть по-прежнему числятся в розыске.

По словам местных жителей, 14 октября в районе горы Ак-Сай сошла снежная лавина. Вероятно, она накрыла людей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Стало известно, что МЧС Кыргызстана направит вертолет на поиски пропавших. Об этом сообщил министр ЧС Бообек Ажикеев.

"По моему поручению готовится вертолет. Как только погода позволит, он немедленно отправится на поиски. Как только определим место их нахождения, отправим спасателей МЧС, туда они будут добираться 2-3 дня. Группа будет оснащена всем необходимым, включая спутниковую связь", — отметил Бообек Ажикеев.

Министр подчеркнул, что затем отправится вторая спасательная группа, оснащенная лошадьми для эвакуации. Ситуация находится под контролем главы МЧС.

Напомним, в начале августа в горах Кыргызстана сошла лавина и накрыла группу альпинистов, в составе которой были алматинцы и один житель Москвы. Трое казахстанцев успели добежать до складки в скале, благодаря чему под снегом было немного воздуха. Скалолаз из Москвы добежать не успел, его накрыло лавиной, мужчина погиб.

В феврале этого года в ущелье Жыргалан Иссык-Кульской области в результате схода лавины погибли четыре туриста из Чехии. Лавина сошла, когда группа иностранцев в составе 23 человек, приехавших в Кыргызстан из Чехии и Словакии, каталась на лыжах.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.