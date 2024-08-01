Лавина убила россиянина в горах Кыргызстана: трое казахстанцев спаслись (видео)

В горах в Кыргызстане сошла лавина, в результате которой погиб альпинист из Москвы, а троим казахстанцам удалось спастись, передает сайт телеканала КТК.

В соседней республике в горах сошла лавина и накрыла группу альпинистов, в составе которой были алматинцы и один житель Москвы.

Один из участников группы заснял на видео лавину, которую альпинистам удалось избежать. Но через несколько часов с пика Чапаева сошла вторая лавина. Трое казахстанцев успели добежать до складки в скале, благодаря чему под снегом было немного воздуха. Скалолаз из Москвы добежать не успел, его накрыло лавиной, мужчина погиб.

Казахстанцы сумели достать рацию, выйти на связь и обозначить свое местоположение.

По удачному стечению обстоятельств чуть выше была группа из четырех гидов, которые через 40 минут нашли пострадавших, их спали.

Источник: КТК

Также о произошедшем на своей странице в Instagram рассказал один из ее участников Павел Блажнов. По его словам, это случилось 29 июля. Лавина сошла на высоте 5050 метров. Альпинисту из Москвы не удалось спастись.

"Нас спасла мульда, в которую мы прижались. Лица и головы находились в этой "ракушке", оставался запас кислорода. Ноги и грудь были придавлены мокрым снегом. Голова и руки были в движении. Попытались начать откапываться, но безуспешно. Мокрый снег превращался в лед, пальцы обморозились. Лавина нас забетонировала. Постепенно начали задыхаться и замерзать. Понимали, что надо дышать реже, чтобы экономить кислород. Но это помогало ненадолго, все равно начинаешь жадно дышать. Стали темнеть руки и лица.

Удалось выйти на связь по рации с базой с Грековым Д., выше нас в 20 мин. шла группа из четырех гидов, возглавлял группу Виталий Акимов. Описали им место. Ребята нас начали искать, долго проходили поиски. В общей сложности мы провели под трехметровым слоем лавины более 40 минут", - рассказал альпинист.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.