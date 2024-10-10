Южнокорейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе

Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган за ее напряженную поэтическую прозу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Как отмечается на официальном сайте, лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала южнокорейская писательница Хан Ган за ее напряженную поэтическую прозу.

"В своем творчестве Хан Ган изучает исторические травмы и невидимые наборы правил и в каждом из своих произведений обнажает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе", - отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что сразу трем ученым присудили в этом году Нобелевскую премию по химии. Ими стали Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон М. Джапмер.

Также на днях лауреатами премии в области медицины и физиологии стали Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.

Премию по физике в этом году получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за работы в области машинного обучения нейросетей.

Добавим, на официальном сайте Фонда Нобеля говорится, что изобретатель, предприниматель и бизнесмен Альфред Нобель в своем завещании указал, что его состояние будет использовано для награждения "тех, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству".

Премия Нобеля должна вознаградить выдающиеся усилия в тех областях, которыми он больше всего занимался при жизни: физика, химия, физиология или медицина, литература и мир. Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году. С тех пор в октябре каждого года объявляются новые Нобелевские премии и лауреаты.