Нобелевскую премию по физике дали за работу над машинным обучением нейросетей

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за работы в области машинного обучения нейросетей, передает NUR.KZ со ссылкой сайт организации.

На сайте указано, что Джон Дж. Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады удостоены премии "за основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".

Уточняется, что лауреаты этого года применили инструменты из области физики для разработки методов, которые стали основой современного машинного обучения. Так, Джон Хопфилд создал ассоциативную нейронную сеть, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. А Джеффри Хинтон изобрел метод, позволяющий автономно находить свойства в данных и выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях.

Размер Нобелевской премии в 2024 году составляет 11 млн шведских крон, это 1 млн долларов (484 млн тенге). Сумму разделят поровну между обоими лауреатами.

В прошлом году лауреатами премии Нобеля по физике стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье за эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты "для исследования мира электронов внутри атомов и молекул".

Добавим, вчера стали известны имена обладателей Нобелевской премии в области медицины и физиологии – ими стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан. Отмечалось, что новаторское открытие Амброса и Равкана раскрыло совершенно новый принцип регуляции генов.

Нобелевская премия

На официальном сайте Фонда Нобеля говорится, что изобретатель, предприниматель и бизнесмен Альфред Нобель в своем завещании указал, что его состояние будет использовано для награждения "тех, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству".

Премия Нобеля должна вознаградить выдающиеся усилия в тех областях, которыми он больше всего занимался при жизни: физика, химия, физиология или медицина, литература и мир.

Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году. С тех пор в октябре каждого года объявляются новые Нобелевские премии и лауреаты.