Стали известны лауреаты Нобелевской премии 2024 года по медицине
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Нобелевский комитет объявил лауреатов ежегодной премии по медицине и физиологии - ими стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.
Нобелевская премия была вручена ученым за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.
По информации Фонда Нобеля, микроРНК - новый класс крошечных молекул РНК, играющих важнейшую роль в регуляции генов.
Новаторское открытие Амброса и Равкана раскрыло совершенно новый принцип регуляции генов.
Оказалось, что этот принцип имеет огромное значение для многоклеточных организмов, включая человека - микроРНК имеют фундаментальное значение для развития и функционирования организмов, говорится на сайте.
Отмечается, что еще в 1993 году они опубликовали неожиданные результаты, описывающие новый уровень регуляции генов, который оказался весьма значимым и сохранился на протяжении всей эволюции.
Нобелевская премия
На официальном сайте Фонда Нобеля говорится, что изобретатель, предприниматель и бизнесмен Альфред Нобель в своем завещании указал, что его состояние будет использовано для награждения "тех, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству".
Премия Нобеля должна вознаградить выдающиеся усилия в тех областях, которыми он больше всего занимался при жизни: физика, химия, физиология или медицина, литература и мир.
Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году. С тех пор в октябре каждого года объявляются новые Нобелевские премии и лауреаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2171040-otkrytie-mikrornk-stali-izvestny-laureaty-nobelevskoy-premii-2024-goda-po-medicine/
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