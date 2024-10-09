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Эзотерика

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали трое ученых

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Нобелевская премия
Нобелевская премия. Иллюстративное фото: MARY ALTAFFER/POOL/AFP via Getty Images

Сразу трем ученым присудили в этом году Нобелевскую премию по химии. Ими стали Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон М. Джапмер, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет премии.

"Королевская академия наук Швеции приняла решение присудить Нобелевскую премию по химии в 2024 году Дэвиду Бейкеру за "вычислительный дизайн белков", Демису Хассабису и Джону М. Джамперу за "предсказание структуры белков", - сообщают представители премии в соцсети X.

Лауреатами премии в области медицины и физиологии стали на днях Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.

Премию по физике в этом году получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за работы в области машинного обучения нейросетей.

Добавим, на официальном сайте Фонда Нобеля говорится, что изобретатель, предприниматель и бизнесмен Альфред Нобель в своем завещании указал, что его состояние будет использовано для награждения "тех, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству". 

Премия Нобеля должна вознаградить выдающиеся усилия в тех областях, которыми он больше всего занимался при жизни: физика, химия, физиология или медицина, литература и мир. Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году. С тех пор в октябре каждого года объявляются новые Нобелевские премии и лауреаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2172082-nazvany-tri-laureata-nobelevskoy-premii-po-himii/

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