Премьер Армении Пашинян прокатился на велосипеде по центру Москвы (видео)
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился по центральным улицам Москвы на велосипеде. Видео с велопрогулки он выложил в Instagram, передает NUR.KZ.
Видео c прогулки на набережной Москвы-реки он выложил в Instagram-аккаунте.
Добавим, что накануне, как сообщает РИА Новости, Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Встреча проходила на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах, как отмечает издание, стал вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2171815-premer-armenii-pashinyan-prokatilsya-na-velosipede-po-centru-moskvy-video/
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