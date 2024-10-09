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Премьер Армении Пашинян прокатился на велосипеде по центру Москвы (видео)

Опубликовано:

Никол Пашинян
Никол Пашинян. Фото: Sergei Ilnitsky/Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился по центральным улицам Москвы на велосипеде. Видео с велопрогулки он выложил в Instagram, передает NUR.KZ.

Видео c прогулки на набережной Москвы-реки он выложил в Instagram-аккаунте.

Добавим, что накануне, как сообщает РИА Новости, Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Встреча проходила на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах, как отмечает издание, стал вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2171815-premer-armenii-pashinyan-prokatilsya-na-velosipede-po-centru-moskvy-video/

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