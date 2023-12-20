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Молдова планирует окончательно выйти из СНГ к концу 2024 года, заявила депутат

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Флаг Молдовы
Флаг Молдовы. Иллюстративное фото: Iuri Gagarin/Getty Images

Молдова собирается окончательно выйти из СНГ до конца 2024 года. Недавно в республике денонсировали три соглашение в сферах обороны и образования, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Молдова.

Как заявила депутат и глава парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман, Молдова планирует окончательно покинуть Содружество Независимых Государств до конца следующего года.

"Недавно мы денонсировали три соглашения в сфере обороны и в сфере образования. Мы находимся практически на финальной стадии. Ставим перед собой цель завершить все к концу 2024 года", – приводятся ее слова в Telegram-канале Sputnik Молдова.

По словам Герман, страна от выхода из СНГ экономически не пострадает, к тому же ей не надо будет платить в Содружество взносы.

По информации на официальном интернет-портале, Содружество Независимых Государств было образовано 8 декабря 1991 года главами Беларуси, РФ и Украины.

Спустя две недели, 21 декабря 1991 года в Алматы был подписан протокол, согласно которому в СНГ, помимо трех вышеупомянутых государств, также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. В 1993 году к Содружеству присоединилась Грузия, которая заявила о своем выходе из состава 18 августа 2008 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051757-moldova-planiruet-okonchatelno-vyyti-iz-sng-k-kontsu-2024-goda-zayavila-deputat/

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