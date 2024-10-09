Охрана спасла премьера Венгрии от нападения прямо во время выступления (видео)

На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана едва не напали во время его выступления. Охрана премьера успела задержать нападавшего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

Видео инцидента распространилось в соцсетях.

На кадрах после нескольких слов речи Орбана раздаются крики и тот вздрагивает от неожиданности. Мимо стола с участниками выступления пробегает мужчина в голубой кофте, преследуемый людьми в серых пиджаках.

"За сколько денег вы предали свою страну, премьер-министр? Вы продали ее Путину, вы продали ее Си Цзиньпину!" – кричал мужчина, надвигаясь в сторону политика.

В конце короткого ролика молодой человек оказывается на полу, откуда его поднимают и уводят.

По данным РБК, это был член молодежной организации "Демократическая коалиция" и депутат муниципалитета Эрьзи (ДК) Мартин Гекички.