Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Израильский удар по центру Бейрута: ливанские власти сообщили о шести погибших

Опубликовано:

Скорые на месте взрыва в Бейруте
Скорые на месте взрыва. Фото: Marwan Naamani/picture alliance via Getty Images

По меньшей мере шесть человек погибли в результате израильского авиаудара по центру Бейрута в среду вечером, сообщает Министерство здравоохранения Ливана. В заявлении ведомства говорится, что ранения получили 11 человек.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что нанесла точный удар по объекту группировки «Хезболла» в Бейруте.

Как сообщают ливанские источники, в результате удара был поврежден принадлежащий «Хезболле» медицинский объект.

Работающие в ливанской столице корреспонденты Би-би-си сообщали о мощном взрыве в центре города. Три взрыва также прогремели на юге Бейрута, за ними последовало еще два взрыва.

По данным наших корреспондентов, пострадавшее здание находится в районе Эль-Башура рядом с парламентом Ливана и региональной штаб-квартирой ООН.

Первый удар по центру Бейрута израильская армия нанесла в ночь на понедельник, до этого она в основном атаковала южные окраины города, где сосредоточены объекты «Хезболлы».

Израильские военные ночью снова выпустили предупреждение для жителей некоторых районов на юге ливанской столицы о необходимости покинуть их в связи с тем, что ЦАХАЛ планирует наносить по ним удары.

«Вы находитесь вблизи объектов, принадлежащих „Хезболле“, против которых армия будет действовать в ближайшее время», — заявил представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние сутки в результате израильских ударов погибли 46 человек, 85 получили ранения.

В среду, на следующий день после того как израильская армия объявила о начале сухопутной операции на границе с Ливаном, ЦАХАЛ сообщил о первом погибшем в боях с боевиками «Хезболлы» военнослужащем. Впоследствии число погибших солдат возросло до восьми.

Представитель «Хезболлы» заявил в среду, что бойцы группировки «полностью готовы к обороне» и обладают достаточными запасами вооружений для боев с израильской армией.

В среду утром Армия обороны Израиля выпустила предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2169057-izrailskiy-udar-po-centru-beyruta-livanskie-vlasti-soobshchili-o-shesti-pogibshih/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Израиль нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. До этого Нетаньяху заявил в ООН, что побеждает в войне У Земли вскоре появится «вторая луна», говорят ученые. Но совсем маленькая и только на два месяца Король Таиланда подписал закон об однополых браках. Теперь это первая страна Юго-Восточной Азии, признающая такие союзы

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie