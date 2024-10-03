Оборонный союз для противодействия России и Китаю хотят создать в Арктике

Канада и страны Северной Европы планируют создать новую коалицию по безопасности в Арктике, для противодействия России, Китаю и другим возможным угрозам, передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась на сайте Bloomberg. Предполагается, что новая коалиция "по безопасности в Арктике" станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз.

Переговоры по безопасности между северными союзниками необходимы, поскольку они больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, отчасти из-за присутствия России в Арктическом совете, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

"Долгое время Канада думала, что мы защищены своей географией. Но теперь нам нужно считаться с тем, что мы страна, которая стоит лицом к лицу с Россией, и из-за изменения климата все больше стран проявляют интерес к Арктике, включая Китай. Нам нужно учитывать эту новую реальность", — сказала она в интервью изданию.

Джоли встретилась в прошлые выходные со своими коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в Икалуите, столице северной территории Канады Нунавут. Они договорились изучить пути создания так называемого "диалога по безопасности в Арктике" или нового форума для обсуждения вопросов обороны.

"Военное присутствие Канады в Арктике меркнет по сравнению с российским, и хотя в обновлении ее оборонной политики в этом году было обещано увеличить расходы и закупить подводные лодки, способные работать подо льдом, на выполнение этих обязательств потребуются годы. Страна тратит около 1,4% своего валового внутреннего продукта на оборону, что намного меньше, чем страны Северной Европы, за исключением Исландии", - отмечается в публикации.

Издание также приводит слова специального советника Делового совета Канады, эксперта по развитию и безопасности Арктики Экснера-Пиро о том, что США крайне обеспокоены неспособностью Канады защитить северный фланг континента, и оказывают давление на страну, чтобы она достигла цели Организации Североатлантического договора по тратам 2% или более от ВВП на оборону. Двадцать три из 32 членов достигли этого порога.

В июле премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал достичь этого показателя к 2032 году, но привел мало конкретных подробностей.

"Это абсурдно. Мы богатая страна", - заявляет по этому поводу Экснер-Пиро.

Напомним, также в конце сентября министр юстиции Норвегии рассказала о мерах, которые позволили бы быстро закрыть границу с Россией. Среди них - возведение пограничного забора с датчиками движения. Энгер Мель отметила, что в случае необходимости правительство готово закрыть границу в кратчайшие сроки.

А в июле мы писали, что в Финляндии вырубят больше 100 километров леса, чтобы построить забор на границе с Россией. Старт строительства был запланирован на август. При этом первая часть забора будет готова в течение следующего года, а большая часть проекта - летом 2026 года.

Впервые в Финляндии заявили о планах построить забор на границе с Россией в сентябре 2022 года. Сообщалось, что длина забора приблизительно составит от 130 до 260 км.