Израиль впервые ударил по центру Бейрута. Погибли четыре лидера военизированных группировок

ХАМАС заявил, что в понедельник в результате израильского удара убит ее лидер в Ливане, в то время как другая палестинская военизированная группировка сообщила, что трое ее лидеров погибли в результате удара по Бейруту. Это первый удар по центру столицы Ливана с начала эскалации конфликта.

Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) заявил, что трое его лидеров были убиты в результате удара по бейрутскому району Кола.

На кадрах с места событий видно, что разрушен один из этажей многоэтажного жилого дома. После удара там начался пожар.

По данным AFP, среди убитых — начальник службы безопасности НФОП Мохаммад Абдель-Ааль.

Это первый удар, который был нанесен в черте города в ходе нынешней эскалации — ранее израильские военные атаковали в основном южную окраину Бейрута, где расположены объекты "Хезболлы", и другие районы Ливана.

НФОП — военизированная группировка, участвующая в борьбе против Израиля (признана террористической организацией в США, Канаде, ЕС и Великобритании).

В свою очередь ХАМАС заявил, что ее лидер в Ливане Фатех Шериф Абу эль-Амин был убит вместе со своей женой, сыном и дочерью. Под удар рано утром в понедельник попал их дом в лагере палестинских беженцев в южном городе Тир.

Армия обороны Израиля пока не комментировала эти сообщения. Ночью ЦАХАЛ сообщал лишь об ударах по объектам "Хезболлы" на востоке Ливана.

В результате бомбардировок Израиля в последние две недели погибли несколько высокопоставленных членов "Хезболлы", в том числе ее лидер Хасан Насралла — он был убит в субботу в Бейруте.

Насралла возглавлял "Хезболлу" с 1992 года после гибели своего предшественника в результате израильской операции. И ХАМАС, и "Хезболла" поддерживаются и финансируются Ираном.

В воскресенье Израиль наносил авиаудары по позициям хуситов в Йемене и десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане.

Представители хуситов заявили, что по меньшей мере четыре человека погибли и еще 33 получили ранения в результате серии ударов по электростанциям и морскому порту на западе стране.

Израильские власти назвали удары по Йемену ответом на недавние атаки хуситов. По их данным, были уничтожены объекты, которые используются для транспортировки иранского оружия.

Верховный политический совет хуситов назвал удары "жестокой агрессией". Он заявил, что "ответ неизбежен".

В воскресенье израильские военные также продолжали наносить удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана и в других районах страны. Вечером в воскресенье они заявили, что нанесли удары по 120 объектам.

Ливанские власти заявили, что в воскресенье в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 105 человек, 350 получили ранения. Министерство здравоохранения Ливана также заявляло, что за последние две недели более тысячи ливанцев были убиты, 6 тысяч ранены, не уточняя при этом, сколько среди погибших мирных жителей.

Власти также сообщили, что миллион человек — пятая часть населения страны — был вынужден покинуть свои дома.

Израиль пообещал продолжать наступление и заявил, что хочет сделать северные районы страны безопасными для жителей, которые были вынуждены покинуть их из-за постоянных ракетных обстрелов "Хезболлы".

Вашингтон продолжает призывать к дипломатическому урегулированию конфликта. Президент США Джо Байден, отвечая накануне на вопрос журналистов, можно ли избежать масштабной войны на Ближнем Востоке, сказал: "Нужно". Он также сообщил, что в ближайшее время планирует провести разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как развивались события

17-18 сентября. По всему Ливану взорвались пейджеры и рации, принадлежащие членам "Хезболлы", убив по меньшей мере 37 человек и ранив еще тысячи. Считается, что ответственность за это несет Израиль, хотя он пока никак не комментировал произошедшее.

20 сентября. Израиль нанес удар по опорному пункту "Хезболлы" на юге Бейрута, в результате чего погибли 55 человек, включая одного из высших командиров.

23 сентября. Израиль начал массированную бомбардировку Ливана, нанеся удары по 1300 объектам "Хезболлы" на юге, востоке и в столице. За один день погибли более 550 человек.

25-26 сентября. Мировые лидеры на саммите ООН в Нью-Йорке призвали к деэскалации. Союзники Израиля, включая США, Великобританию и ЕС, формируют коалицию, призывающую к временному прекращению огня. Израиль не принял предложения, "Хезболла" его проигнорировала. Число погибших в Ливане превысило 630 человек.

27 сентября. Нетаньяху выступил в ООН, обещая "победить Хезболлу". Израиль нанес удар по штаб-квартире группировки в Бейруте, в результате которого погибли несколько высокопоставленных членов ее руководства, в том числе лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

28 сентября. ЦАХАЛ объявил, что Насралла убит, и через несколько часов этот факт подтвердила "Хезболла".