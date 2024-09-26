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США выделили Украине помощь на 375 млн долларов

Опубликовано:

Белый дом
Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Президент США Джо Байден направил Киеву военную помощь в размере 375 млн долларов. Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В сообщении ведомства отмечается, что глава США поручил выделить оборонную продукцию и предоставить Украине услуги Министерства обороны США, включая "военную подготовку и обучение".

"Эта дополнительная помощь <...> оценивается в 375 млн долларов", — говорится в сообщении.

Пакет, по данным издания, включает в себя

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; кассетные боеприпасы;
  • патрульные катера;
  • стрелковое оружие;
  • противотанковые средства, включая ракеты Javelin;
  • ракеты противотанкового комплекса TOW;
  • вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Помимо этого, некоторые западные СМИ пишут, что Соединенные Штаты планируют выделить на помощь Украине еще 8 млрд долларов. Сейчас, по данным журналистов, Белый дом ведет переговоры с конгрессом, чтобы разрешить ему использовать 5,6 млрд долларов военной помощи Украине до 30 сентября — до конца федерального финансового года.

Отмечается, что с 2022 года США одобрили выделение Украине почти 175 млрд долларов помощи.

Напомним, ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал президента Украины Зеленского "лучшим торговцем в мире".

"Я считаю, что Зеленский - лучший торговец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 млрд долларов", - заявил Трамп.

Добавим, на прошлой неделе Международное энергетическое агентство (IEA) предупредило, что предстоящая зима будет самой трудной для Украины за три года конфликта с Россией. В агентстве призвали Запад активнее помогать Украине.

На фоне этого заявления Евросоюз пообещал выделить 100 млн евро из доходов от арестованных на Западе российских валютных накоплений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2166090-ssha-vydelili-ukraine-pomoshch-na-375-mln-dollarov/

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